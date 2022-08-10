На фоне теплиц: Валерия в платье с принтом «мильфлер» и в панамке отметилась на природе

Обычно Валерия даже летом много работает. Она ездит на съемки, дает концерты и устраивает гастроли. А вот свободное время певица посвящает родным. Не так давно она делилась кадрами с внучкой. Артистка ездила в гости к сыну Арсению Шульгину. Но потом она некоторое время не выходила на связь в соцсетях.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».