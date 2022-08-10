На фоне теплиц: Валерия в платье с принтом «мильфлер» и в панамке отметилась на природе

Валерия в свои 54 года продолжает не только выступать, но и держать себя в форме. Артистка может похвастаться спортивной фигурой. При этом она уже стала бабушкой и воспитывает внучку Селин.
Обычно Валерия даже летом много работает. Она ездит на съемки, дает концерты и устраивает гастроли. А вот свободное время певица посвящает родным. Не так давно она делилась кадрами с внучкой. Артистка ездила в гости к сыну Арсению Шульгину. Но потом она некоторое время не выходила на связь в соцсетях.
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Однако 9 августа Валерия поделилась новым фото. Оказалось, что она проводит время за городом на природе. Певица облачилась в летнее платье с принтом «мильфлер».
Наряд дополнили панамка песочного цвета, сумочка через плечо и удобная обувь на платформе. Она позировала на фоне теплиц. Звезда, по всей видимости, отдыхает на даче.
Валерия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что Валерия похорошела. Другие оценили ее женственный образ. К слову, цветочный принт стал особенно популярен в этом году.