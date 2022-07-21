«Солнышко пробует пиццу»: Валерия сводила подросшую внучку в итальянский ресторан

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в свои 54 года артистка продолжает выступать.

Она записывает хиты, снимается в телевизионных проектах и часто становится членом жюри в разных шоу. При этом певица то и дело предстает в современных ярких образах.