«Мы с Миром мчимся»: Тодоренко засняла, как с коляской отправилась в таинственную поездку

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она не скрывает, что слава к ней пришла после съемок в шоу «Орел и решка». Потом Регина сыграла свадьбу с Владом Топаловым.
У нее родился сын Михаил. Артистка стала совмещать работу и материнство. В этом году она внезапно объявила, что беременна.
Примечательно, что Тодоренко даже на последних сроках беременности много путешествовала. Она приехала в Майами, где родила сына, которого назвала Мир. Многих телеведущая удивила, так как решилась на домашние роды, которые прошли в присутствии мужа и сына. Более того, Регина уже спустя месяц вышла из декрета.
Теперь Тодоренко уже находится в Москве. Она часто ездит на съемки. Маленького сына телеведущая берет с собой. Примечательно, что она недавно намекнула, что снова будет участвовать в «Ледниковом периоде». Молодая мама стала тренироваться на коньках, когда вернулась в Россию. Но 6 сентября она решила заинтриговать поклонников.
Регина в спортивном костюме засняла, как катит коляску с малышом. Лицо Мира она пока скрывает от общественности.
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«Мы с Миром мчимся на очень важное событие», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, что Регина не расстается с малышом. Раскрывать секрет, куда она отправилась, телеведущая не стала. Она намекнула, что возможно отправилась на съемку. Также Тодоренко не стала исключать, что отправилась в новое путешествие.