«Мы с Миром мчимся»: Тодоренко засняла, как с коляской отправилась в таинственную поездку

Теперь Тодоренко уже находится в Москве. Она часто ездит на съемки. Маленького сына телеведущая берет с собой. Примечательно, что она недавно намекнула, что снова будет участвовать в «Ледниковом периоде». Молодая мама стала тренироваться на коньках, когда вернулась в Россию. Но 6 сентября она решила заинтриговать поклонников.

Регина в спортивном костюме засняла, как катит коляску с малышом. Лицо Мира она пока скрывает от общественности.

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