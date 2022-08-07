«Мой юбилей»: Ротару изменилась до неузнаваемости

Певице исполнилось 75 лет.
София Ротару

София Ротару. Фото: Global Look Press

7 августа София Ротару отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 75 лет. В свой юбилей она приехала на малую родину – Маршинцы, которую считает своим местом силы. Об этом артистка сообщила в своей соцсети.

София Ротару. Фото: Global Look Press

Публикацию она сопроводила снимком, на котором фанаты ее едва узнали. Посвежевшая и помолодевшая певица позировала на крыльце дома. Она облачилась в просторное платье лимонного оттенка, а волосы зачесала назад, закрепив ободком.

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Напомним, ранее стало известно, что внук певицы Анатолий Евдокимов все-таки перебрался в Париж из Украины. Ранее молодой человек пытался пересечь границу вместе с отцом, но был  задержан.

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