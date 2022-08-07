«Мой юбилей»: Ротару изменилась до неузнаваемости

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что внук певицы Анатолий Евдокимов все-таки перебрался в Париж из Украины. Ранее молодой человек пытался пересечь границу вместе с отцом, но был задержан.