«Мой магнит»: Прилучный не удержался и страстно поцеловал полураздетую Брутян, схватив за шею

Павел Прилучный уже давно стал знаменитым актером. Он признавался, что любит проводить время с друзьями и семьей. Однако работа постепенно стала отнимать у него много времени.
В 2020 году артист развелся с Агатой Муцениеце, которая потом призналась, что поведение мужа ее стало пугать. Теперь экс-супруги дружат и остаются хорошими родителями для дочки и сына.
Два года Павел предпочитал умалчивать о том, что происходит в его личной жизни. Но теперь актер уже не скрывает свой роман с Зепюр Брутян. Ходят слухи, что они расписались в ЗАГСе и готовятся к свадьбе в Армении, где недавно провели отпуск. Прилучный не перестает удивлять избранницу. Теперь они прилетели на Мальдивы.
Накануне Павел любовался своей возлюбленной, которая в коротком платье красовалась на фоне заката. Она также устраивала фотосессию в купальнике.
По всей видимости, актер не может сдерживать своих чувств. На новом видео Брутян в купальнике ужинала фруктами. В этот момент Прилучный страстно ее поцеловал, схватив рукой за шею.
К слову, Зепюр не растерялась и повторила поцелуй, уже проявив инициативу сама.
«Мой магнит», — заявила она.
Поклонники признались, что давно не видели Павла таким счастливым. Многим интересно, когда зародилась их любовь. Актеры познакомились во время съемок сериала «В клетке». Тогда Прилучный еще был женат.