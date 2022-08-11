«Мой магнит»: Прилучный не удержался и страстно поцеловал полураздетую Брутян, схватив за шею

Павел Прилучный уже давно стал знаменитым актером. Он признавался, что любит проводить время с друзьями и семьей. Однако работа постепенно стала отнимать у него много времени.

В 2020 году артист развелся с Агатой Муцениеце, которая потом призналась, что поведение мужа ее стало пугать. Теперь экс-супруги дружат и остаются хорошими родителями для дочки и сына.