«Мой магнит»: Прилучный не удержался и страстно поцеловал полураздетую Брутян, схватив за шею

Звезда сериала «Мажор» проявил пылкие чувства за ужином на Мальдивах. Он не дал спокойно поесть своей возлюбленной.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный уже давно стал знаменитым актером. Он признавался, что любит проводить время с друзьями и семьей. Однако работа постепенно стала отнимать у него много времени.

В 2020 году артист развелся с Агатой Муцениеце, которая потом призналась, что поведение мужа ее стало пугать. Теперь экс-супруги дружат и остаются хорошими родителями для дочки и сына.

Два года Павел предпочитал умалчивать о том, что происходит в его личной жизни. Но теперь актер уже не скрывает свой роман с Зепюр Брутян. Ходят слухи, что они расписались в ЗАГСе и готовятся к свадьбе в Армении, где недавно провели отпуск. Прилучный не перестает удивлять избранницу. Теперь они прилетели на Мальдивы.

Накануне Павел любовался своей возлюбленной, которая в коротком платье красовалась на фоне заката. Она также устраивала фотосессию в купальнике.

По всей видимости, актер не может сдерживать своих чувств. На новом видео Брутян в купальнике ужинала фруктами. В этот момент Прилучный страстно ее поцеловал, схватив рукой за шею.

К слову, Зепюр не растерялась и повторила поцелуй, уже проявив инициативу сама.

«Мой магнит», — заявила она.

Поклонники признались, что давно не видели Павла таким счастливым. Многим интересно, когда зародилась их любовь. Актеры познакомились во время съемок сериала «В клетке». Тогда Прилучный еще был женат.

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