«Что за красота тут стоит»: Брутян в платье бэби-долл заставила Прилучного обомлеть

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Он больше 10 лет строит карьеру. Особенно удачной стала его роль в сериале «Мажор», которая принесла ему известность.
К слову, он никогда не был обделен женским вниманием. Примечательно, что длительное время с ним была Агата Муцениеце, которой завидовали многие девушки. Но в 2020 году они развелись.
После этого Павел о личной жизни умалчивал. Он сохранил дружеские отношения с экс-женой, так как у них есть общие дети. Дочку Мию и сына Тимофея актер часто возит на море.
Но в этом году его спутницей также стала новая возлюбленная Зепюр Брутян. Они знакомы несколько лет, с тех пор, как снялись в сериале «В клетке».
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Теперь Прилучный не расстается с новой избранницей. Почти все лето они вместе путешествуют. После Турции и Армении влюбленные приехали на Мальдивы. Там Зепюр то позирует в купальнике, то восхищается смелостью Павла, который плавает в океане, где много разной живности. При этом они демонстрируют идиллию.
На этот раз актер заснял спутницу, которая в платье бэби-долл любовалась радугой после дождя. Прилучный был очарован, но все же смог вымолвить комплимент.
«Что за красота тут стоит», — сказал он.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел никогда не был таким чутким и романтичным. Другие признались, что Брутян обладает эффектной внешностью и рядом с ней можно обомлеть от красоты.