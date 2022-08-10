«Что за красота тут стоит»: Брутян в платье бэби-долл заставила Прилучного обомлеть

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Он больше 10 лет строит карьеру. Особенно удачной стала его роль в сериале «Мажор», которая принесла ему известность.

К слову, он никогда не был обделен женским вниманием. Примечательно, что длительное время с ним была Агата Муцениеце, которой завидовали многие девушки. Но в 2020 году они развелись.