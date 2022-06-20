Модник в джинсах: Кети Топурия в костюме-кимоно предстала с подросшим сыном на руках

Кети Топурия в обычной жизни носит стильные и комфортные луки. В свои 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что звезда уже дважды стала мамой.
На днях Топурия устроила праздник для своей дочки от первого брака Оливии. Девочке исполнилось семь лет, поэтому певица закатила вечеринку в стиле Барби.
Именинница в пышном платье встречала гостей и веселилась. Аниматоры развлекали всех на празднике. Артистка тоже принарядилась. Она щегольнула в двухцветном костюме-кимоно.
Также не стал пропускать мероприятие годовалый сын звезды Адам. Малыш был в джинсах и рубашке с принтом. Топурия взяла его на руки. Лицо крохи родители пока не показывают. Ребенок был увлечен воздушными шарами. Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Наследника певицы осыпали комплиментами.
«Ого, какой кудрявый», «Адам очень быстро растет», «Хорошенький такой малыш», «Он просто чудо», «Как все красиво», «Это бесподобно!», «Мама с маленьким принцем», «Красота», «Как он уже вырос», — прокомментировали кадры подписчики.
Кети Топурия с сыном. Фото: соцсети звезды