Модник в джинсах: Кети Топурия в костюме-кимоно предстала с подросшим сыном на руках

На днях Топурия устроила праздник для своей дочки от первого брака Оливии. Девочке исполнилось семь лет, поэтому певица закатила вечеринку в стиле Барби.

Именинница в пышном платье встречала гостей и веселилась. Аниматоры развлекали всех на празднике. Артистка тоже принарядилась. Она щегольнула в двухцветном костюме-кимоно.