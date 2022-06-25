Модница в белом: Бородина в трикотажной юбке с разрезом и кардигане щегольнула на красной дорожке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Более того, после развода с Курбаном Омаровым Ксения стала появляться на премиях и регулярно веселится с подругами.
А в ее гардеробе всегда сеть стильные образы на любой случай. Накануне звезда успела посетить несколько мест.
Примечательно, что Бородина сначала отправилась на Vereteno бал – русский аналог Met Gala. В кинотеатре «Октябрьский» собралось много звезд: Катя Лель, Елена Борщева и многие другие. Для такого случая Ксения предстала в костюме молочного цвета.
Она подчеркнула фигу трикотажной юбкой с разрезом и укороченным кадиганом. Лук дополнили яркие босоножки.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Бородина успела повеселиться в компании друзей, а после мероприятия она оторвалась в клубе, где отметилась с таинственным мужчиной. Его имя она утаила, но поделилась кадрами, где сжимает его руку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это походка», «Шикарно выглядите», «Это роскошно, что сказать», «Вы похудели и теперь выглядите шикарно», «Обожаю такие наряд», «Современная леди», «Очень красиво», — прокомментировали кадры подписчики.
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