Модница в белом: Бородина в трикотажной юбке с разрезом и кардигане щегольнула на красной дорожке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Более того, после развода с Курбаном Омаровым Ксения стала появляться на премиях и регулярно веселится с подругами.

А в ее гардеробе всегда сеть стильные образы на любой случай. Накануне звезда успела посетить несколько мест.