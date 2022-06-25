Держались за руки, вместе сели в машину: Бородина оторвалась в клубе в компании таинственного мужчины

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно завоевала любовь публики. Ксения также зачастую показывает, как проводит время.
После развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще путешествовать, делать покупки, а также веселится с подругами. Однако звезда заявила, что больше не будет выставлять личную жизнь напоказ.
Бородина недавно вернулась из Италии, где провела несколько дней, но успела устроить шопинг и покататься на лодке по озеру Комо.
А вот в Москве она встретилась с подругами и решили оторваться в клубе. Телеведущая была в топе и юбке с разрезом молочного цвета. Она пела и танцевала, взобравшись на сидения.
А потом Ксения стала делиться кадрами, на которых держала за руку мужчину с массивными часами. Они в итоге вместе оказались в машине. Лицо своего спутника телеведущая так и не показала.
Однако поклонники уверены, что это бизнесмен, так как у него были дорогостоящие украшения. Теперь они подозревают, что у Бородиной новый роман.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Ксения Бородина с мужчиной. Фото: соцсети звезды