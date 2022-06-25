Держались за руки, вместе сели в машину: Бородина оторвалась в клубе в компании таинственного мужчины

Телеведущая даже поделилась кадрами, демонстрируя, что она не одна. Звезда намекнула на новый роман.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно завоевала любовь публики. Ксения также зачастую показывает, как проводит время.

После развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще путешествовать, делать покупки, а также веселится с подругами. Однако звезда заявила, что больше не будет выставлять личную жизнь напоказ. 

Бородина недавно вернулась из Италии, где провела несколько дней, но успела устроить шопинг и покататься на лодке по озеру Комо.

А вот в Москве она встретилась с подругами и решили оторваться в клубе. Телеведущая была в топе и юбке с разрезом молочного цвета. Она пела и танцевала, взобравшись на сидения. 

А потом Ксения стала делиться кадрами, на которых держала за руку мужчину с массивными часами. Они в итоге вместе оказались в машине. Лицо своего спутника телеведущая так и не показала.

Однако поклонники уверены, что это бизнесмен, так как у него были дорогостоящие украшения. Теперь они подозревают, что у Бородиной новый роман. 

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Ксения Бородина с мужчиной. Фото: соцсети звезды

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  