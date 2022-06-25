Держались за руки, вместе сели в машину: Бородина оторвалась в клубе в компании таинственного мужчины

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно завоевала любовь публики. Ксения также зачастую показывает, как проводит время.

После развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще путешествовать, делать покупки, а также веселится с подругами. Однако звезда заявила, что больше не будет выставлять личную жизнь напоказ.