Чует стиль: Бородина в куртке Louis Vuitton и модных лоферах отметилась на прогулке

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже больше 15 лет ведет шоу «Дом-2». Именно этот проект принес ей известность. Также она не скрывает, что реклама в соцсетях приносит ей большой доход. Ксения живет в просторном доме с дочками: Марусей и Теоной. Она регулярно путешествует и уже купила каждой наследнице по квартире.
Бородина недавно отметила день рождения старшей дочки. Она подарила ей телефон, брендовые вещи и косметику. Примечательно, что ведущая телестройки также и сама продолжает носить тяжелый люкс.
Если на днях она похвасталась расслабленным костюмом цвета фуксии, то теперь Ксения отметилась на прогулке в черных брюках и куртке Louis Vuitton. Образ дополнили яркая водолазка и остромодные лоферы.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Зачастую телеведущая хвастается обновками. Она любит пополнять гардероб актуальными новинками. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие адресовали ей комплименты.
«Ну до чего красивая», «Классный наряд», «Куртка особенно хороша. Полмиллиона отдала?», «Ксюша, зачем так нарядилась? Тут не Монако», «Стильная, как всегда», — прокомментировали кадры подписчики.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.