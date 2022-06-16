Чует стиль: Бородина в куртке Louis Vuitton и модных лоферах отметилась на прогулке

Бородина недавно отметила день рождения старшей дочки. Она подарила ей телефон, брендовые вещи и косметику. Примечательно, что ведущая телестройки также и сама продолжает носить тяжелый люкс.

Если на днях она похвасталась расслабленным костюмом цвета фуксии, то теперь Ксения отметилась на прогулке в черных брюках и куртке Louis Vuitton. Образ дополнили яркая водолазка и остромодные лоферы.