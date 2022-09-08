Меган Маркл отказалась ехать: принц Гарри отправился во дворец к королеве в одиночестве

Королева Елизавета II правит Великобританией уже 70 лет. Про нее сняты фильмы и сериалы. Она вошла в историю как монарх, который дольше всех занимает британский трон.
8 сентября появились тревожные сообщения из Букингемского дворца. Здоровье королевы пошатнулось, поэтому она находится под присмотром врачей в замке Балморал в Шотландии, куда Ее Величество приехала не так давно.
Вскоре стало понятно, что ситуация серьезная. В Букингемском дворце отменили смену караула, а журналисты начали готовиться к важному объявлению. В шотландский замок стали съезжаться родственники королевы: сыновья принц Чарльз и принц Эндрю, а также граф и графиня Уэссекская Софи, внук, принц Уильям.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По стечению обстоятельств внук, принц Гарри, недавно оказался в Европе со своей женой Меган Маркл. На днях они отметились в Германии, где появились на одном из мероприятий. Если раньше герцог Сассекский не собирался навещать бабушку, то теперь отправился в Шотландию.
Однако Меган с ним не поехала. Возможно, это связано с многочисленными скандалами, а также тем, что жену рыжеволосого принца недолюбливают при дворе после того, как Гарри отказался от титула наследника и уехал с ней жить в США, пишет издание Sky.