Меган Маркл отказалась ехать: принц Гарри отправился во дворец к королеве в одиночестве

Королева Елизавета II правит Великобританией уже 70 лет. Про нее сняты фильмы и сериалы. Она вошла в историю как монарх, который дольше всех занимает британский трон.

8 сентября появились тревожные сообщения из Букингемского дворца. Здоровье королевы пошатнулось, поэтому она находится под присмотром врачей в замке Балморал в Шотландии, куда Ее Величество приехала не так давно.