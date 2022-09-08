Новость о смерти королевы Елизаветы II оказалась ложной

Вскоре сын королевы, принц Чарльз, и внук Уильям отправились в Шотландию к королеве. Принцесса Анна, принц Эдвард также прибыли в замок, где она находится. В Шотландию направился принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл также планируют отправиться к монарху. Тем временем в Букингемском дворце отменили смену караул, а журналисты стали готовится к важному объявлению.

Однако в соцсетях The Guardian сообщили о смерти Елизаветы II примерно в 16 часов дня. Позже сообщение было удалено, а вскоре выяснилось, что этот аккаунт был фейковым.

Тем ни менее королева находится в тяжелом состоянии. Родные едут к ней.