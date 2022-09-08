Новость о смерти королевы Елизаветы II оказалась ложной

Королева Елизавета II 70 лет на троне. Она вошла в историю, так как дольше всех правит Великобританией. Однако в этом году Ее Величество стала реже появляться на публике. Не так давно она уехала в Балморал. А 8 сентября стало известно, что состояние королевы ухудшилось. Медики настояли, чтобы она находилась под присмотром специалистов.
Вскоре сын королевы, принц Чарльз, и внук Уильям отправились в Шотландию к королеве. Принцесса Анна, принц Эдвард также прибыли в замок, где она находится. В Шотландию направился принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл также планируют отправиться к монарху. Тем временем в Букингемском дворце отменили смену караул, а журналисты стали готовится к важному объявлению.
Однако в соцсетях The Guardian сообщили о смерти Елизаветы II примерно в 16 часов дня. Позже сообщение было удалено, а вскоре выяснилось, что этот аккаунт был фейковым.
Тем ни менее королева находится в тяжелом состоянии. Родные едут к ней.