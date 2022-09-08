В Букингемском дворце отменили смену караула после ухудшения здоровья королевы

Королева Елизавета II вошла в историю как монарх, который дольше всех занимает трон Великобритании. Она в этом году несколько раз появлялась на публике и отметила юбилей правления. Однако в последние месяцы Ее Величество перестала выходить в свет и даже уехала в Шотландию. А теперь медики сообщили, что ее состояние здоровья вызывает беспокойство.
Сначала публику встревожило то, что к королеве сразу выехали родные. Принцы Чарльз и Уильям отправились в Шотландию, чтобы быть рядом с Елизаветой II. Также англичане стали стекаться к Букингемскому дворцу.
8 сентября после новостей об ухудшении состояния Елизаветы II в Букингемском дворце отменили смену караула. Тем временем корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме, шапка официального сайта также сменила цвет с красного на черный.
Приближенные к короне журналисты сообщают, что представителям СМИ дали указание ожидать получения особо важного известия.
«Надо готовиться к худшему», — передает корреспондент Би-би-си из пула британской короны.
Сайт BBC. Фото: скрин