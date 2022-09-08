В Букингемском дворце отменили смену караула после ухудшения здоровья королевы

Королева Елизавета II вошла в историю как монарх, который дольше всех занимает трон Великобритании. Она в этом году несколько раз появлялась на публике и отметила юбилей правления. Однако в последние месяцы Ее Величество перестала выходить в свет и даже уехала в Шотландию. А теперь медики сообщили, что ее состояние здоровья вызывает беспокойство.