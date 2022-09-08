В Букингемском дворце отменили смену караула после ухудшения здоровья королевы

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II. Журналистам дали указание ожидать получения особо важного известия.
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

Королева Елизавета II вошла в историю как монарх, который дольше всех занимает трон Великобритании. Она в этом году несколько раз появлялась на публике и отметила юбилей правления. Однако в последние месяцы Ее Величество перестала выходить в свет и даже уехала в Шотландию. А теперь медики сообщили, что ее состояние здоровья вызывает беспокойство.

Сначала публику встревожило то, что к королеве сразу выехали родные. Принцы Чарльз и Уильям отправились в Шотландию, чтобы быть рядом с Елизаветой II. Также англичане стали стекаться к Букингемскому дворцу.

8 сентября после новостей об ухудшении состояния Елизаветы II в Букингемском дворце отменили смену караула. Тем временем корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме, шапка официального сайта также сменила цвет с красного на черный.

Приближенные к короне журналисты сообщают, что представителям СМИ дали указание ожидать получения особо важного известия.

«Надо готовиться к худшему», — передает корреспондент Би-би-си из пула британской короны.

Сайт BBC. Фото: скрин 

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