Макаревич блокирует россиян в соцсетях

Уехавший в Израиль Андрей Макаревич вот уже несколько месяцев делает резкие высказывания в адрес россиян. При этом артист успевает не только раздавать интервью израильским СМИ, но делает соответствующие публикации в соцсетях, которые не остаются без ответов.

А вот подписчиков из России и даже из Белоруссии лидер «Машины времени» предпочитает блокировать. Об этом сообщает SOLENKA.INFO.