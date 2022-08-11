Макаревич блокирует россиян в соцсетях

Уехавший в Израиль Андрей Макаревич вот уже несколько месяцев делает резкие высказывания в адрес россиян. При этом артист успевает не только раздавать интервью израильским СМИ, но делает соответствующие публикации в соцсетях, которые не остаются без ответов.
А вот подписчиков из России и даже из Белоруссии лидер «Машины времени» предпочитает блокировать. Об этом сообщает SOLENKA.INFO.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Макаревич заявил, что гастрольный график «Машины времени» весьма насыщен. Но возникли некоторые трудности – теперь у артистов возникла проблема с визами.