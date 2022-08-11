«Будем искать другой глобус»: Макаревич сообщил о новых проблемах

Вот уже несколько месяцев, как Андрей Макаревич живет в Израиле. Там он стал отцом в четвертый раз и там раздает интервью, высказываясь о россиянах. Речи музыканта не остались незамеченными – концерты «Машины времени» отменили в РФ. Но, похоже, это не огорчило артиста.

«Концерты в России у нас закрыты. По миру – масса предложений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус», - написал Макаревич в своей соцсети.