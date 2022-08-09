«Напоминает старый еврейский анекдот»: Макаревич оправдался за оскорбления россиян

Ранее Андрей Макаревич предложил медикам проверить головы жителей РФ.
Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Андрей Макаревич засветился с новыми скандальными высказываниями на израильском радио. Он заявил, что с россиянами происходило нечто на протяжении столетий. Что — он уже перестал разбираться и предложил этим заняться медикам и ученым.

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Сам же музыкант признался, что ему бывшие соотечественники теперь безразличны. После этих слов СМИ написали, что Макаревич вновь оскорбил россиян.

Артист поспешил ответить в своем телеграме на публикации в прессе.

«Бесчисленное, сильно авторизованное цитирование обрывков того, что я говорил (и не говорил) напоминает старый еврейский анекдот: «Моня, а Бах-то — говно! — Что, послушал? — Нет, мне Изя напел!»

Спорим, завтра напишут: «Макаревич сравнил себя с Бахом!» Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак», — написал музыкант в своем телеграме.

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