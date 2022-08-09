«Напоминает старый еврейский анекдот»: Макаревич оправдался за оскорбления россиян

Андрей Макаревич засветился с новыми скандальными высказываниями на израильском радио. Он заявил, что с россиянами происходило нечто на протяжении столетий. Что — он уже перестал разбираться и предложил этим заняться медикам и ученым.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Сам же музыкант признался, что ему бывшие соотечественники теперь безразличны. После этих слов СМИ написали, что Макаревич вновь оскорбил россиян.

Артист поспешил ответить в своем телеграме на публикации в прессе.