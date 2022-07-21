«Люблю тебя очень»: брошенная Прилучным Карпович представила фанатам знойного брюнета

Еще недавно фанаты Павла Прилучного и Мирославы Карпович были уверены, что пара объявит о свадьбе. Во второй раз в ЗАГС главный «мажор» страны все-таки пошел, правда, не с «папиной дочкой», а с Зепюр Брутян.

По слухам, их роман завязался на съемках второй части сериала «В клетке», а 12 мая Брутян стала Прилучной.

Мирослава Карпович тем временем посвящает себя работе и семье. Накануне она показала в своей соцсети знойного брюнета.