«Люблю тебя очень»: брошенная Прилучным Карпович представила фанатам знойного брюнета

Еще недавно фанаты Павла Прилучного и Мирославы Карпович были уверены, что пара объявит о свадьбе. Во второй раз в ЗАГС главный «мажор» страны все-таки пошел, правда, не с «папиной дочкой», а с Зепюр Брутян.
По слухам, их роман завязался на съемках второй части сериала «В клетке», а 12 мая Брутян стала Прилучной.
Мирослава Карпович тем временем посвящает себя работе и семье. Накануне она показала в своей соцсети знойного брюнета.
Брат Мирославы Карпович - Андрей. Фото: соцсети
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«Уже такой взрослый, Андрюш, люблю тебя очень... И знаете, лучшее, что от него я каждый раз слышу в ответ: «И я тебя люблю, сестра!» Берегите, цените, дорожите, будьте всегда рядом, даже если Вы далеко... с вашими братьями и сестрами... родителями... близкими... Это самое большое счастье, когда у Вас есть родной человек!», - написала Мирослава.