Стильная и нежная: Полина Гагарина в белоснежном комбинезоне подчеркнула точеную фигуру

Полина Гагарина является одной из самых известных певиц в России. Она часто посещает фестивали и премии. А вот свободное время артистка посвящает семье.

У нее есть сын Андрей от первого брака, а также дочка Мия. Популярная исполнительница каждый год возит их на море. Но этим летом она пока не покидает Москву.