Стильная и нежная: Полина Гагарина в белоснежном комбинезоне подчеркнула точеную фигуру

Полина Гагарина является одной из самых известных певиц в России. Она часто посещает фестивали и премии. А вот свободное время артистка посвящает семье.
У нее есть сын Андрей от первого брака, а также дочка Мия. Популярная исполнительница каждый год возит их на море. Но этим летом она пока не покидает Москву.
Недавно Гагарина выступила на концерте для выпускников. Она щегольнула в мини-платье с корсетом. А теперь певица решила посетить мероприятие, которое организовал Филипп Киркоров. Если накануне он отметил 10-летие сына Мартина, устроив вечеринку, то теперь артист представил коллекцию своих костюмов.
Полина появилась на публике в белоснежном комбинезоне с брюками клеш. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.
Пришли поддержать короля отечественной эстрады и другие именитые персоны: Лариса Долина, Валерия, Марина Юдашкина. Не обошлось без фотосессии.
Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Гагарина. 35-летняя артистка получила много комплиментов. «Ну что за красавица», «Какая стройняшка», «Полина вообще не меняется», «Какой комбинезон! Прям лебединая стать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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