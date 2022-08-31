«Холодно уже»: Бузова в рваных джинсах и туфлях цвета Барби отметилась на улице в последний день лета

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она строит карьеру, участвуя в съемках новых шоу. Также артистка дает концерты.
Этим летом она много путешествовала, и в августе ей удалось отдохнуть в Сочи. Блондинка демонстрировала миниатюрные платья и костюмы с шортами. Ей удалось покупаться и позагорать.
Обычно Бузова свое свободное время посвящает работе над собой. В этом году она снова начала заниматься спортом, полюбила играть в теннис. В 36 лет телеведущая пока не обрела счастье в личной жизни, но она стремится найти для себя мужа и создать семью. К слову, на днях ее заподозрили в беременности.
31 августа Ольга уже была в Москве. Она решила покрасоваться в лифте дома, где снимает квартиру. Артистка облачилась в рваные джинсы и футболку с принтом цвета лосося. Лук дополнили модные туфли цвета Барби и сумка-шопер Bottega Veneta. Телеведущая отказалась от макияжа. Она призналась, что хочет насладиться последним летним днем.
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«У меня лето! Ничего не знаю! 31 августа намекает, что завтра сентябрь! Просто осенняя погода, но я еще держусь в лете. Я еще лето! Но холодно уже», — призналась звезда.
Поклонники в свою очередь отметили, что без макияжа Ольга выглядит моложе. Многие посчитали, что у телеведущей свой стиль. «Ну прям круто! Смотрится отлично», «Розовый идет блондинкам», «Оля словно вернулась из 2000-х годов», «Так одевается, словно подросток», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды