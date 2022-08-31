«Холодно уже»: Бузова в рваных джинсах и туфлях цвета Барби отметилась на улице в последний день лета

31 августа Ольга уже была в Москве. Она решила покрасоваться в лифте дома, где снимает квартиру. Артистка облачилась в рваные джинсы и футболку с принтом цвета лосося. Лук дополнили модные туфли цвета Барби и сумка-шопер Bottega Veneta. Телеведущая отказалась от макияжа. Она призналась, что хочет насладиться последним летним днем.

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