С акцентом на ноги: Бузова вслед за Бородиной щегольнула в стильном платье бэби-долл с принтом «мильфлер»

На этот раз она решила отправиться в ресторан, который находится в лесу. Для такого случая артистка выбрала черное платье бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд она предпочла дополнить белыми туфлями, а мокрые волосы убрала в пучок. На отдыхе от макияжа Бузова отказалась, лишь выровняв тон лица.

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