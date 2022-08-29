С акцентом на ноги: Бузова вслед за Бородиной щегольнула в стильном платье бэби-долл с принтом «мильфлер»

Ольга Бузова является известной телеведущей. В этом году она отметила 18-летие своей карьеры. Примечательно, что блондинка часто соглашается на участие в новых проектах. Недавно она делилась кадрами со съемок передачи, где отметилась в женственных нарядах. Стилисты подбирают для звезды трендовые образы.
А вот на днях Ольга уехала в Сочи. Она заверила, что эта поездка по работе, но пока телеведущая посвящает время отдыху. Блондинка ходит на пляж и порой дефилирует в новых нарядах. С собой она всегда берет несколько чемоданов с нарядами. Примечательно, что в свои 36 лет Бузова не перестает работать над фигурой.
На этот раз она решила отправиться в ресторан, который находится в лесу. Для такого случая артистка выбрала черное платье бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд она предпочла дополнить белыми туфлями, а мокрые волосы убрала в пучок. На отдыхе от макияжа Бузова отказалась, лишь выровняв тон лица.
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Примечательно, что подобные платья этим летом носит Ксения Бородина. Она купила несколько расцветок. Телеведущей тоже нравится делать акцент на загорелых ногах. К тому же, после развода она часто отдает предпочтение романтическому стилю.
Поклонники отметили, что Ольге идет такой лук. «Ну такая девочка», «Так лучше, когда нет тонны косметики», «Прически не хватает», «Лучок простой девочки, мило», «Так даже моложе смотрится», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды