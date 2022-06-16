Прилетела на вертолете: Кети Топурия в алом платье с разрезом предстала на вилле в Турции

Кети растит дочку Оливию от первого брака. На днях малышке исполнилось семь лет. А также у певицы подрастает сын Адам, которому всего год. Вместе с мужем Львом Деньговым она улетела в Турцию, где теперь проводит время. Накануне артистка делилась кадрами с роскошной яхты.

А вот 16 июня Топурия смогла полетать на вертолете. Муж привез ее на вершину горы, откуда открылся красивый вид на побережье. Певица показала, как насладилась видами.