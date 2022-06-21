Кудрявцева в клетчатом костюме клубничного цвета и на шпильках замахнулась на Привольного битой

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что она регулярно общается со знаменитостями и выведывает их тайны.
А вот о своей жизни теледива рассказывает нечасто. Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию, которой три года.
Кудрявцева не так давно провела отпуск в Сочи, а теперь она проводит время на работе. Каждый раз телеведущая демонстрирует новые образы на съемках.
Луки для нее подбирают стилисты. Примечательно, что блондинка 21 июня поделилась кадрами, на которых Лера предстала в костюме в клетку клубничного цвета. Образ дополнили туфли на шпильке.
Телеведущая неожиданно предстала с битой. Она замахнулась на своего напарника Антона Привольного, но не ударила.
Поклонники успели раскритиковать Леру, которая подвергла Антона опасности. Но оказалось, что они снимали ролики для телеканала. Потом напарники уже вдвоем были с битами и разбили звезду из картона с блестками. Многие пользователи Сети восхитились тем, как выглядит телеведущая в 51 год.
«Опасно с тобой связываться», «Красотка», «Какая вы классная», «Просто не стареете ни внешне, ни внутренне», «Роскошный наряд», «Как вы классно сработались», — прокомментировали пост подписчики.