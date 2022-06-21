Кудрявцева в клетчатом костюме клубничного цвета и на шпильках замахнулась на Привольного битой

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что она регулярно общается со знаменитостями и выведывает их тайны.

А вот о своей жизни теледива рассказывает нечасто. Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию, которой три года.