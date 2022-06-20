Без фильтров и фотошопа: Кудрявцева в сливочном костюме с узкими брюками и модных лоферах привела дочку в садик

На этот раз Кудрявцева решила поделиться кадрами с важного события. Ее дочка уже один год ходит в элитный садик. И там состоялся праздничный концерт перед началом каникул.

Малыши показали, что они умеют. Мария предстала в костюме Клубнички. Телеведущая засняла, как наследница поет, а также рассказывает заученный текст на английском языке.