Без фильтров и фотошопа: Кудрявцева в сливочном костюме с узкими брюками и модных лоферах привела дочку в садик

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она снимается в нескольких передачах и регулярно общается со звездами.
Но после свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая стала реже посещать светски рауты. Она предпочитает посвящать время мужу и своей трехлетней дочке Марии. Недавно они вместе отдохнули в Сочи.
На этот раз Кудрявцева решила поделиться кадрами с важного события. Ее дочка уже один год ходит в элитный садик. И там состоялся праздничный концерт перед началом каникул.
Малыши показали, что они умеют. Мария предстала в костюме Клубнички. Телеведущая засняла, как наследница поет, а также рассказывает заученный текст на английском языке.
Лера умилилась тому, что умеет Мария. К слову, сама телеведущая предстала в сливочном костюме с рубашкой. Узкие брюки позволили ей подчеркнуть тонкие щиколотки.
Она дополнила образ бархатными лоферами в тон, которые в моде этим летом. Блондинка запечатлелась с дочкой, которую усадила к себе на колени.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что в 51 года Кудрявцева выглядит очень молодо. Однако ее лицо без фильтров и фотошопа показалось им не таким идеальным, как на других фото. А вот Маша почти всех растрогала.
«Какая она у вас красивая», «Маша просто чудо», «Ваша дочка ну очень милая и умная», «Какое у вас красиво мероприятие и костюмы у детей крутые», «Лера, вы в превосходной форме», «Такая стильная мама», «Вам словно 20 лет», — стали писать подписчики.