Еще стройнее: Кудрявцева в костюме цвета апельсина с жакетом на запах появилась на съемках после отпуска

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она стала мелькать на ТВ, когда была еще молодой.
Ей довелось вести музыкальные чарты, а также блондинка стала вести «Новую волну» и «Песню года». А вот в личной жизни она обрела счастье всего десять лет назад, когда встретила хоккеиста Игоря Макарова. Теперь у пары растет трехлетняя дочка Мария.
Кудрявцева недавно устроила себе отпуск. Она провела время с наследницей в Сочи, где остановилась в санатории. Примечательно, что Мария много гуляла, наряжалась и плавала в бассейне. Телеведущая постоянно придумывала, как развлечь дочку.
А вот 16 июня Лера уже вернулась в Москву. Она сразу отправилась на работу. В 51 год блондинка может похвастаться стройностью. Если на отдыхе она щеголяла в платьях оверсайз, то теперь стилисты подобрали для нее костюме цвета апельсина с жакетом на запах, который стройнит. Кудрявцева подчеркнула свой бронзовый загар. Рядом с ней был соведущий Антон Привольнов.
Поклонники отметили, что Лера постройнела. Также многие пришли в восторг от комплекта яркого цвета. В подобном костюме недавно щегольнула Ксения Бородина.
«Ну очень красивая», «Лера, ты так постройнела», «Отдых пошел на пользу», «Хорошенькая», «Стареть не планируете?», «Какой костюмчик», «Просто огонь», «Очень ярко», «Выглядишь сочно, цвет так идет», «Лера, ты красотка», «Любуюсь вами», — прокомментировали кадры подписчики.
Смотрите также:
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.