Еще стройнее: Кудрявцева в костюме цвета апельсина с жакетом на запах появилась на съемках после отпуска

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она стала мелькать на ТВ, когда была еще молодой.

Ей довелось вести музыкальные чарты, а также блондинка стала вести «Новую волну» и «Песню года». А вот в личной жизни она обрела счастье всего десять лет назад, когда встретила хоккеиста Игоря Макарова. Теперь у пары растет трехлетняя дочка Мария.