Кризис ударил по рынку недвижимости: цены на съемное жилье продолжат падать

Теперь сотрудник одного из крупных агентств недвижимости Николай рассказал, что многие весной передумали продавать жилье. Ко всему прочему, нашлись те, кто уехал за границу на неопределенный срок, но пока оставил недвижимость в Москве, чтобы не сжигать мосты.

Также рынок аренды тут же наводнили арендодатели-дачники. Их массовый отъезд на летом на этот раз оказался более масштабным, а свои квартиры они сдают, пока находятся за городом.

«Грубо говоря, на 4-5 предлагаемых квартир одного типа – один желающий. Представляете, какая конкуренция? И тут все зависит от того, какую квартиру клиент посмотрит первой», - признался эксперт. «Сейчас хватаются за любого квартиросъемщика, не придираясь к наличию кошек, собак, детей, к национальности. Впрочем, в марте спрос был еще ниже – практически нулевым», – добавил он.

Также риелторы заметили, что все чаще пары стали снимать квартиры на день или два, а порой просто на одну ночь. Это связано с тем, что в отелях теперь жить дорого.

эксперты отмечают: на этот раз кризис ударил по рынку недвижимости сильнее, чем восемь лет назад. И хотя стоимость аренды уже падает не так стремительно, как минувшей весной, все равно цены будут снижаться. В сравнении с маем в крупных городах аренда подешевела на 1-2 процента, а где-то даже на 5-6, пишет «МК».

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Напомним, что экономисты уже спрогнозировали, что цены на товары в России снова подскочат. А вот у будущих пенсионеров есть шанс законно докупить баллы и стаж, которые они не добрали, чтобы выйти на пенсию, о чем поведал эксперт.

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