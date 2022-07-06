Красивая и счастливая: беременная Тодоренко в белом топе отметилась на прогулке с подросшим сыном

Регина Тодоренко не скрывает, что в молодости активно строила карьеру певицы и участвовала в украинской «Фабрике звезд». Теперь она мечтает сняться кино. Однако в этом году звезда объявила о второй беременности.
За последние месяцы Регина успела посетить Бали, а также побывать в Канаде. Телеведущая не привыкла сидеть на одном месте. Однако теперь все чаще телеведущая стала делиться новостями. Она отметила годовщину брака с Владом Топаловым. Также Тодоренко иногда публикует домашние кадры.
На этот раз она вышла на прогулку с подросшим сыном Михаилом. Звезда предпочла подчеркнуть свой округлившийся живот. Регина была в белом топе и юбке. Она также сделала укладку.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Тодоренко. Многие осыпали ее комплиментами. Другие удивились тому, что она еще не родила, так как в СМИ не раз писали о появление второго малыша. Однако звезда уже опровергла все слухи.
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Однако телеведущая уже подготовила спальню с бассейном к родам. Пользователи Сети стали писать ей теплые слова.
«Выглядишь супер», «Как тебе идет», «Ну животик такой большой», «Ой, тут вас и не узнать», — стали писать подписчики.