Красивая и счастливая: беременная Тодоренко в белом топе отметилась на прогулке с подросшим сыном

За последние месяцы Регина успела посетить Бали, а также побывать в Канаде. Телеведущая не привыкла сидеть на одном месте. Однако теперь все чаще телеведущая стала делиться новостями. Она отметила годовщину брака с Владом Топаловым. Также Тодоренко иногда публикует домашние кадры.

На этот раз она вышла на прогулку с подросшим сыном Михаилом. Звезда предпочла подчеркнуть свой округлившийся живот. Регина была в белом топе и юбке. Она также сделала укладку.