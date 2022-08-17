«Клал с прибором на ваше мнение»: Шахназаров разобрал новое обращение Макаревича

Накануне по Сети разлетелась новость о том, что Андрей Макаревич начал блокировать в своих соцсетях россиян и белорусов. Узнав об этом, лидер «Машины времени» написал в своем аккаунте, что это «очередная чушь». Музыкант объяснил, что несколько месяцев назад возможность комментировать публикации оставил только для друзей.

Публицист Михаил Шахназаров, прочитав пост Макаревича, порадовался, что музыканту есть чем заняться.