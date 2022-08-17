«Клал с прибором на ваше мнение»: Шахназаров разобрал новое обращение Макаревича

Накануне по Сети разлетелась новость о том, что Андрей Макаревич начал блокировать в своих соцсетях россиян и белорусов. Узнав об этом, лидер «Машины времени» написал в своем аккаунте, что это «очередная чушь». Музыкант объяснил, что несколько месяцев назад возможность комментировать публикации оставил только для друзей.
Публицист Михаил Шахназаров, прочитав пост Макаревича, порадовался, что музыканту есть чем заняться.
«Ну то есть клал я с прибором на ваше мнение. Мне важно мнение других людей», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом Макаревич отметил, что стал банить тех, кто писал ему гадости. После этого почувствовал себя гораздо лучше.
«А, то есть он профессионально этим занимался — читал комментарии и банил. Потом перешел на витаминки и стал себя чувствовать лучше», — добавил Шахназаров.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети