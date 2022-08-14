Спрос упал: Макаревич теряет большие деньги

Оскандалившийся Андрей Макаревич теперь живет в Израиле. Вместе с молодой женой Эйнат Кляйн, которая в апреле родила музыканту четвертого ребенка, он поселился в городе Нетания, что в 30 км от Тель-Авива. Там у лидера «Машины времени» есть собственная квартира.
Тем временем, концерты коллектива в России массово отменили, остались всего два выступления. В планах на ближайшую осень – концерты в Грузии и Казахстане. А в феврале следующего года – гастроли по Америке.
Как пишет «Комсомольская правда», билеты в Уфе и Тбилиси покупают неохотно. Хотя цена их не так высока – от 1360 рублей (60 лари) в Грузии и от 2500 рублей в Уфе, раскуплено всего 30 и 10 процентов соответственно. А вот американский тур будет распродан, по словам экспертов. Тем временем, цена на частное выступление Макаревича и «Машины времени» тоже упала с 3 до 2,5 млн рублей.