Спрос упал: Макаревич теряет большие деньги

Оскандалившийся Андрей Макаревич теперь живет в Израиле. Вместе с молодой женой Эйнат Кляйн, которая в апреле родила музыканту четвертого ребенка, он поселился в городе Нетания, что в 30 км от Тель-Авива. Там у лидера «Машины времени» есть собственная квартира.

Тем временем, концерты коллектива в России массово отменили, остались всего два выступления. В планах на ближайшую осень – концерты в Грузии и Казахстане. А в феврале следующего года – гастроли по Америке.