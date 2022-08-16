Продюсер рассказал, почему Макаревичу не «светит» успех за границей

Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич уверяет в интервью, что его приглашают с концертами по всему миру. Однако продюсер Павел Рудченко не разделяет его оптимизма: он считает, что слава и успех лидера «Машины времени» остались в прошлом и что завоевать любовь зарубежных слушателей ему не удастся.

По словам Павла Рудченко, Макаревич, может, конечно, подобно Галкину, работать на русскоязычную аудиторию в Америке и других странах, но широкая аудитория там его попросту не знает.

Максимум, что ждет Макаревича за океаном, по убеждению продюсера, — это «выступить разок-другой», после чего его гастрольный тур закончится, сообщает издание «МК» со ссылкой на портал Blitz.plus.