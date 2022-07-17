«Хороша, Наташа!»: Рудова в кроп-топе и шортах показала себя во всей красе

Наталья Рудова – одна из популярных актрис современности. 38-летняя блондинка стала популярной благодаря сериалу «Татьянин день», который выходит на экраны в начале 2000-х.

Недавно Рудова жаловалась, что ее график распланирован буквально до нового года, однако она нашла несколько дней для отдыха. Блондинка побывала в Турции, а теперь хвастается перед подписчиками свежим загаром и постройневшей фигурой.