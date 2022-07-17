«Хороша, Наташа!»: Рудова в кроп-топе и шортах показала себя во всей красе

Наталья Рудова – одна из популярных актрис современности. 38-летняя блондинка стала популярной благодаря сериалу «Татьянин день», который выходит на экраны в начале 2000-х.
Недавно Рудова жаловалась, что ее график распланирован буквально до нового года, однако она нашла несколько дней для отдыха. Блондинка побывала в Турции, а теперь хвастается перед подписчиками свежим загаром и постройневшей фигурой.
Накануне Наталья опубликовала свежие кадры, на которых позировала в коротких шортах и кроп-топе, блеснув своим стальным прессом.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Хороша Наташа! Красотка! Вау, классная!» - писали пользователи Сети.