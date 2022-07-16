«Смешать в блендере и умирать от удовольствия»: Наталья Рудова рассказала, как просто приготовить коктейль с авокадо для спорта

«Лучший и полезный коктейль после спорта», - написала под видео Наталья Рудова.

Понадобится: клубника (можно замороженную - и дешевле, и дольше хранится); лед; протеин, изолят (что больше нравится, в моем - протеин со вкусом мороженого); коллаген (любой, не принципиально, главное, порошковый); авокадо (половина, это секретный ингредиент и только полезные жиры!); молоко (не настоящее!) кокосовое, миндальное, банановое, можно просто на воде. Что больше нравится, на глаз, где-то 150 граммов.

Готовим: все смешать в блендере и умирать от удовольствия. Это очень вкусно!

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