«Подберите слюнки»: постройневшая Рудова в алом мини-платье свела с ума мужчин

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Некоторые знают ее по сериалу «Татьянин день». Другие видели пикантную сцену, где она снялась без одежды, в картине «Бихэппи».
Артистка не скрывает, что ей хочется получить более серьезную роль. А пока она и в настоящей жизни порой выглядит так, словно сошла со страниц журнала.
Недавно Наталья вернулась из Турции. Она делилась кадрами, на которых позировала в бикини. А вот по возвращению в Москву актриса красовалась на камеру в приспущенных шортах.
Как оказалось, порой ей не нужно прикладывать усилия, чтобы сразить общество. На этот раз блондинка поделилась кадрами, на которых щеголяет в алом мини-платье в облипку. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Она свела с ума мужчин, которые провожали ее взглядами.
«Пошла мусор вынести», – в шутку заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Наталья. По всей видимости, это кадры из картины «Без памяти».Однако фанаты отметили, что и в обычной жизни она поражает своими идеальными формами.
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«Ножки огонь», «Это прям чарует», «Подберите слюнки», «Ну Наталья, вы гроза мужчин», «В таком платье вас сложно не заметить», «Не идете, а пишите», — стали писать подписчики.