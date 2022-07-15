«Подберите слюнки»: постройневшая Рудова в алом мини-платье свела с ума мужчин

Актриса показала, как умеет покорять мужчин, не применяя много усилий.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Некоторые знают ее по сериалу «Татьянин день». Другие видели пикантную сцену, где она снялась без одежды, в картине «Бихэппи».

Артистка не скрывает, что ей хочется получить более серьезную роль. А пока она и в настоящей жизни порой выглядит так, словно сошла со страниц журнала.

Недавно Наталья вернулась из Турции. Она делилась кадрами, на которых позировала в бикини. А вот по возвращению в Москву актриса красовалась на камеру в приспущенных шортах. 

Как оказалось, порой ей не нужно прикладывать усилия, чтобы сразить общество. На этот раз блондинка поделилась кадрами, на которых щеголяет в алом мини-платье в облипку. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Она свела с ума мужчин, которые провожали ее взглядами. 

«Пошла мусор вынести», – в шутку заявила она. 

Поклонники восхитились тем, как выглядела Наталья. По всей видимости, это кадры из картины «Без памяти».Однако фанаты отметили, что и в обычной жизни она поражает своими идеальными формами. 

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«Ножки огонь», «Это прям чарует», «Подберите слюнки», «Ну Наталья, вы гроза мужчин», «В таком платье вас сложно не заметить», «Не идете, а пишите», — стали писать подписчики.

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