«Подберите слюнки»: постройневшая Рудова в алом мини-платье свела с ума мужчин

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Некоторые знают ее по сериалу «Татьянин день». Другие видели пикантную сцену, где она снялась без одежды, в картине «Бихэппи».

Артистка не скрывает, что ей хочется получить более серьезную роль. А пока она и в настоящей жизни порой выглядит так, словно сошла со страниц журнала.