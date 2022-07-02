Вечерний променад: Галкин запечатлел постройневшую Пугачеву в белоснежных брюках на пляже в Юрмале

Максим Галкин является одним из самых известных юмористов в России. Он уже около 25 лет выступает на сцене и успел завоевать не только любовь публики, но и легендарной певицы Аллы Пугачевой.
Супруги демонстрируют семейную идиллию, не смотря на постоянную критику из-за большой разницы в возврате. Пара воспитывает двойняшек: Лизу и Гарри.
Еще недавно Галкин был в Израиле и активно давал гастроли. Там он отпраздновал свой день рождения в кругу родных. Алла Борисовна успевала не только уделять время детям, но и видеться с друзьями. Но на днях они приехали в Юрмалу. У Максима там также запланировано несколько выступлений.
А 2 июля он поделился видео, которое снял на побережье. Артист похвастался красивым закатом, а также запечатлел Аллу Борисовну, которая в белых брюках и рубашке в тон прогуливалась по пляжу с друзьями. Не исключено, что она встретилась со своей подругой Лаймой Вайкуле.
«Закат! Эй, вы далеко-то не уходите!» – крикнул Галкин.
Поклонники восхитились тем, как выглядит юморист. Он успел загореть и с недавних пор носит короткую стрижку. Другие были рады видеть пару в Латвии, где раньше супруги очень часто отдыхали. Фанаты заметили, что Алла Борисовна постройнела.
«Ох, это очень красиво! А как Алла похудела!», «Как круто, что вы приехали с женой», «Там вам точно скучно не будет», «Ох, Алла этим летом всегда в белом», «До чего красивое побережье», «Вы уже с друзьями гуляете! Красота», «Променад у моря — идеально», — прокомментировали кадры подписчики.
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