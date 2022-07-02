Вечерний променад: Галкин запечатлел постройневшую Пугачеву в белоснежных брюках на пляже в Юрмале

Максим Галкин является одним из самых известных юмористов в России. Он уже около 25 лет выступает на сцене и успел завоевать не только любовь публики, но и легендарной певицы Аллы Пугачевой.

Супруги демонстрируют семейную идиллию, не смотря на постоянную критику из-за большой разницы в возврате. Пара воспитывает двойняшек: Лизу и Гарри.