«Галкин получил бы в морду от Задорнова»: депутат Худяков жестко высказался о муже Пугачевой

Максим также продолжает давать гастроли. Его тепло принимала публику в Тель-Авиве и других городах Израиля. Теперь у юмориста намечены концерты в Прибалтике. Однако его уже осудили за шутки и отъезд некоторые персоны. Депутат Роман Худяков крайне возмущен его поступком.

«У Максима Галкина совсем с совестью и головой плохо. Теперь о том, что кормить россиян будут «перловой кашей с лопаты через решетку, а не в McDonald’s», он будет «шутить» в Прибалтике», — отметил политик. «Михаил Задорнов, будь он жив, дал бы своему протеже если и не в морду, то по мозгам, как он умел», — посетовал Худяков в своем блоге.

Более того, он считает, что именно из-за мужа Примадонна больше не поет. Политик уверен, что Галкин тешил свое самолюбие, когда строил замок в деревне Грязь.

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Добавим, что политик уверен в том, что артист якобы переоформляет свою недвижимость на Пугачеву, потому что хочет, чтобы она продала все без потерь. Худяков считает, что Максим в Россию не вернется больше, передает StarHit.

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