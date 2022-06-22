«Какие мы испытали эмоции»: Прилучный и Брутян устроили романтичную прогулку со львами на курорте

Теперь Агата сама растит дочку и сына, но не запрещает бывшему мужу участвовать в их воспитании. Прилучный последние полтора года жил с Мирославой Карпович, но не так давно он неожиданно уехал отдыхать на Маврикий с Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке».

Они демонстрировали нежные чувства, подогревая слухи о романе. Но их свидания оказались частью съемок таинственного проекта.

Теперь Зепюр поделилась кадрами, на которых они вдвоем отправились на прогулку со львами. Павел смог даже потрогать дикий животных. А его спутница нарядилась в белое летнее платье. Они держались рядом друг с другом.