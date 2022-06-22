«Какие мы испытали эмоции»: Прилучный и Брутян устроили романтичную прогулку со львами на курорте

Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет снимается в кино. Многие знают его благодаря картине «Мажор», в которой актер сыграл главную роль.
Также длительное время он состоял в браке с Агатой Муцениеце. Их считали одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что в 2020 году они развелись.
Теперь Агата сама растит дочку и сына, но не запрещает бывшему мужу участвовать в их воспитании. Прилучный последние полтора года жил с Мирославой Карпович, но не так давно он неожиданно уехал отдыхать на Маврикий с Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке».
Они демонстрировали нежные чувства, подогревая слухи о романе. Но их свидания оказались частью съемок таинственного проекта.
Теперь Зепюр поделилась кадрами, на которых они вдвоем отправились на прогулку со львами. Павел смог даже потрогать дикий животных. А его спутница нарядилась в белое летнее платье. Они держались рядом друг с другом.
«Счастливые минуты грации и красоты дикой природы. Сегодня хочу поделиться нашей прогулкой со львами. Какие мы испытали эмоции – словами не передать. Сумасшедшие были 2 недели на острове и очень увлекательные
"Надо понимать ,что мир слишком прекрасен ,чтобы тратить время на грусть или злость ,когда можно наслаждаться тем ,что предлагает нам жизнь"», – написала актриса.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел гармонично смотрится с Брутян. К слову, после этой рабочей поездки они снова уехали, но уже в настоящий отпуск. С собой в Турцию Прилучный также взял детей.