Стала известна судьба Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме «Елки-9»

Новая девятая часть кинофраншизы «Елки» выйдет в российский прокат 1 декабря. Стоит ли ждать появления на экране полюбившихся персонажей?

В «Елках-9» главные роли получили комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова. Их персонажи — ботан-ролевик Федя и красотка Люся — запомнились зрителю еще по восьмым «Елкам».

Ну а компанию актерам в новогодней премьере составят звезды отечественного кино: Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Александр Баширов.

А вот Ивана Урганта и Сергея Светлакова в «Елках-9» ждать не приходится. Они в продолжении фильма не снимались.