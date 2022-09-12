Стала известна судьба Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме «Елки-9»

Новая девятая часть кинофраншизы «Елки» выйдет в российский прокат 1 декабря. Стоит ли ждать появления на экране полюбившихся персонажей?
В «Елках-9» главные роли получили комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова. Их персонажи — ботан-ролевик Федя и красотка Люся — запомнились зрителю еще по восьмым «Елкам».
Ну а компанию актерам в новогодней премьере составят звезды отечественного кино: Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Александр Баширов.
А вот Ивана Урганта и Сергея Светлакова в «Елках-9» ждать не приходится. Они в продолжении фильма не снимались.
«Елки — это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актеров», — подметил шоураннер девятой части Евгений Кулик.
«Елки-9». Фото: пресс-служба
«Елки-9». Фото: пресс-служба
«Елки-9». Фото: пресс-служба
«Елки-9». Фото: пресс-служба