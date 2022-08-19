«Идти в полицию и писать заявление»: как муж Макеевой может увидеть своих детей

Троих наследников Романа Малькова его экс-жена увезла в Америку.
Светлана Малькова с детьми

Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

После развода Светлана Малькова настроила детей против общения с отцом. А потом и вовсе увезла их за океан.

Именно тогда Роман Мальков стал бить тревогу. По мнению нынешнего мужа Анастасии Макеевой, его дети попали в секту. Звездный адвокат Александр Бенхин считает, что у Романа есть шанс спасти их.  

«Если у него есть американская виза, то он может полететь и требовать встречи с детьми. У него есть все юридические основания говорить о том, что даже если согласия были даны, то даны для временных туристических выездов, а то, что сейчас происходит, уже не является туризмом. Он может идти в полицию и писать заявление», — сказал Бенхин Teleprogramma.pro.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что, скорее всего, Светлана Малькова подала документы на приобретение статуса беженца.  

 

 

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Справка Teleprogramma.pro

Александр Бенхин — звездный адвокат. Член Международной полицейской ассоциации, помощник члена Совета Федерации, специалист по Шенгенскому соглашению. Работал с Любовью Успенской, Андреем Григорьевым-Апполоновым и другими селебрити.

 

Александр Бенхин. Фото: соцсети

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