«Идти в полицию и писать заявление»: как муж Макеевой может увидеть своих детей

После развода Светлана Малькова настроила детей против общения с отцом. А потом и вовсе увезла их за океан.
Именно тогда Роман Мальков стал бить тревогу. По мнению нынешнего мужа Анастасии Макеевой, его дети попали в секту. Звездный адвокат Александр Бенхин считает, что у Романа есть шанс спасти их.
«Если у него есть американская виза, то он может полететь и требовать встречи с детьми. У него есть все юридические основания говорить о том, что даже если согласия были даны, то даны для временных туристических выездов, а то, что сейчас происходит, уже не является туризмом. Он может идти в полицию и писать заявление», — сказал Бенхин Teleprogramma.pro.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что, скорее всего, Светлана Малькова подала документы на приобретение статуса беженца.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro
Александр Бенхин — звездный адвокат. Член Международной полицейской ассоциации, помощник члена Совета Федерации, специалист по Шенгенскому соглашению. Работал с Любовью Успенской, Андреем Григорьевым-Апполоновым и другими селебрити.
Александр Бенхин. Фото: соцсети