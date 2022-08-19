«Идти в полицию и писать заявление»: как муж Макеевой может увидеть своих детей

После развода Светлана Малькова настроила детей против общения с отцом. А потом и вовсе увезла их за океан.

Именно тогда Роман Мальков стал бить тревогу. По мнению нынешнего мужа Анастасии Макеевой, его дети попали в секту. Звездный адвокат Александр Бенхин считает, что у Романа есть шанс спасти их.