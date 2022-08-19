«Мы приняли решение, что будем вдвоем»: Макеева впервые рассказала, как начинался ее роман с Мальковым

Анастасия Макеева нашла свое женское счастье в четвертом браке. Летом 2020-го актриса решила доделать ремонт на собственной даче, где и встретила свою любовь. Роман Мальков приехал на заработки из Словении и покорил сердце звезды театра.

А 18 августа они приняли решение, что будут вместе.