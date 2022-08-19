«Мы приняли решение, что будем вдвоем»: Макеева впервые рассказала, как начинался ее роман с Мальковым

Анастасия Макеева нашла свое женское счастье в четвертом браке. Летом 2020-го актриса решила доделать ремонт на собственной даче, где и встретила свою любовь. Роман Мальков приехал на заработки из Словении и покорил сердце звезды театра.
А 18 августа они приняли решение, что будут вместе.
«Ровно два года назад в этот день мы с Романом приняли решение, что будем вдвоем и никогда не будем расставаться. В первом часу ночи Рома сделал мне сюрприз - заказал ночью доставку цветов и подарил букет ирисов. 18 августа 2020 года – теперь для нас одна из очень памятных дат, о которой мы помним», - написала Макеева.
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Напомним, в мае прошлого года Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами и обвенчались.