И оливье поела, и в баню сходила: Ирина Шейк без макияжа и в брюках клеш повеселилась в Нью-Йорке

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она дефилировала на самых знаменитых подиумах в Милане и Париже. Уже длительное время российская красавица живет в США.

У нее был роман с Брэдли Купером, от которого она родила дочку Лею. Но после расставания с актером о личной жизни звезда умалчивает.