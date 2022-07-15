И оливье поела, и в баню сходила: Ирина Шейк без макияжа и в брюках клеш повеселилась в Нью-Йорке

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она дефилировала на самых знаменитых подиумах в Милане и Париже. Уже длительное время российская красавица живет в США.
У нее был роман с Брэдли Купером, от которого она родила дочку Лею. Но после расставания с актером о личной жизни звезда умалчивает.
В последнее время Ирина все чаще отдыхает. Не так давно она делилась кадрами, на которых красовалась в платье оверсайз на пляже.
Но накануне модель уже была в Нью-Йорке и посетила салон, где ей сделали укладку. Она щегольнула в брюках клеш песочного цвета. А вот от макияжа Шейк отказалась.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Как оказалось, Ирина готовилась к вечеринке. Она устроила вечер в русском стиле. Модель нарезала оливье и овощной салатик. Также она смогла попариться в бане. Отметим, что у нее много русских друзей в Нью-Йорке, поэтому она каждый год устраивает подобные посиделки.
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Но на этот раз на звезду обрушились с критикой. Западная пресса припомнила Шейк ее фотографию, сделанную несколько лет назад. На кадре она держит в руке книгу с президентом России Владимиром Путиным. Любопытно, что вскоре снимки из сторис Ирины Шейк пропали. Между тем, в Америке требуют, чтобы Шейк ответила за свои поступки.
Ирина Шейк устроила русский вечер. Фото: соцсети звезды