Шейк подверглась травле в Америке после снимков на российскую тематику

Вскоре западная пресса припомнила Ирине Шейк ее фотографию, сделанную несколько лет назад. На кадре она держит в руке книгу с президентом России Владимиром Путиным.

Любопытно, что вскоре снимки из сторис Ирины Шейк пропали. Между тем, в Америке требуют, чтобы Шейк ответила за свои поступки. Некоторые жители США хотят, чтобы ее внесли в черные списки, сообщает Super.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Ирина Шейк родом из небольшого городка Еманжелинск в Челябинской области. Она давно ухала из родных мест и проживает в Америке.