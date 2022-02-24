«Снежный король» фигурного катания: как Плющенко блистал на четырех Олимпиадах подряд, почему не растил первенца и зачем стал тренером

Выдающийся фигурист Евгений Плющенко за карьеру десять раз становился чемпионом России, семь раз побеждал на чемпионатах Европы, имеет звание трехкратного чемпиона мира и принял участие в четырех Олимпиадах подряд, дважды завоевав звание олимпийского чемпиона и выиграв 2 серебряные олимпийские медали. Сегодня спортсмен строит карьеру тренера и мечтает вырастить себе достойную смену.

Евгений Плющенко: детство, родители

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в поселке Джамку Хабаровского края. Сюда его родители Виктор Борисович и Татьяна Васильевна Плющенко переехали на строительство БАМа, и когда родился первенец, в суровом климате он начал часто болеть. По достижении трехлетия сына семья вернулась назад в Волгоград, здесь у Евгения появилась сестренка Елена.

В четыре года родители отвели мальчика в фигурное катание по совету врачей — нужно было укреплять часто болеющий организм. Первым тренером будущей звезды льда стала Татьяна Скала — с ней мальчик завоевал свою первую награду — «Хрустальный конек» в 7 лет.

Евгений Плющенко: фигурное катание

В 1990 году тренер у Плющенко сменился — наставником фигуриста стал Михаил Маковеев. Под его началом юный спортсмен освоил за три года все тройные прыжки, включая аксель.

В 11 лет Плющенко переехал в Петербург — ледовую арену в Волгограде закрыли. Он стал тренироваться у Алексея Мишина, с которым прошел весь свой дальнейший путь до завершения карьеры.

Дебют Плющенко на международных стартах состоялся в 1995 году на чемпионате мира среди юниоров. А вот серьезно показал себя уже в 1998 году на взрослом чемпионате мира, заменив Илью Кулика в составе сборной. Здесь Евгений занял третье место, в произвольной программе откатав без четверных прыжков. Первым тогда стал его бывший соратник Алексей Ягудин, который прежде тренировался у Алексея Мишина.

После череды побед в сезоне 1999–2000 на чемпионате мира в произвольной программе Плющенко занял четвертое место. А вот следующий сезон стал в этом плане успешнее фигурист выиграл все турниры, в которых принимал участие, стал двукратным чемпионом Европы с двумя четверными прыжками, в том числе в каскаде прыжков четверной-тройной-двойной, и впервые в карьере — чемпионом мира. Здесь Плющенко представил свой ставший знаменитым показательный номер «Sexbomb».

На этапе Гран-При Кубок России Плющенко выполняет каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, связку тройной аксель — ойлер — тройной флип, доказав, что при его высоком росте 178 см с весом 72 кг нет ничего невозможного, и уж не в параметрах фигуры дело.

В 2002 году Плющенко отправляется на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, и безупречная подготовка фигуриста позволила ему побороться за «золото». Но уступил своему заклятому конкуренту Алексею Ягудину и стал вторым.

Постолимпийский период для фигуриста стал триумфальным: Ягудин ушел из большого спорта, и Плющенко выиграл чемпионаты мира 2003 и 2004 годов, заметно превзойдя конкурентов. На чемпионате мира 2004 судьи в произвольной программе выставили 4 оценки 6,0 за артистизм. А вот на чемпионате мира 2005 года в Москве Плющенко выбыл после короткой программы из-за травмы.

К следующей своей Олимпиаде в 2006 году Плющенко подготовился основательно. И в короткой программе на музыку Пуччини он показал чистые 8 элементов, включая каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель.

За дорожку шагов самого высокого, четвертого уровня ряд судей поставили максимальную надбавку +3 (по новой системе судейства), в итоге преимущество перед соперниками оказалось почти 11 баллов. В произвольной программе на музыку Нино Рота россиянин чисто выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп — двойной риттбергер, два тройных акселя и два тройных лутца, два вращения и дорожка шагов четвертого уровня. В результате Плющенко стал олимпийским чемпионом.

Покорив Олимп, Плющенко взял паузу в спорте. И вернулся в 2009 году, выступив в серии Гран-при сезона 2009–2010. На московском этапе Rostelecom Cup чемпион одержал победу, в обеих программах исполнив каскад «четверной тулуп — тройной тулуп», тройные аксели, а в произвольной программе импровизировал с элементами. Это была серьезная заявка на Олимпиаду в Ванкувере.

Год возвращения Плющенко в большой спорт ознаменовался его девятой победой на Чемпионате России. К слову, за карьеру и период противостояния с Алексеем Ягудиным воспитанник Мишина ни разу не уступил титул чемпиона страны — подопечный Тарасовой так и не взял эту высоту.

В середине сезона Плющенко установил мировой рекорд на чемпионате Европы в Таллине по оценке за короткую программу — он получил за нее 91,30, чем побил предыдущее достижение в 90,66 баллов, установленное им же самим на Олимпиаде 2006 года.

В Ванкувер в 2010 году Плющенко отправился в статусе фаворита. Но стал вице-чемпионом, уступив «золото» Эвану Лайсачеку всего на 1,31 балла. Тогда россиянин обвинял судей в предвзятости и уверял, что фигурное катание уже не будет прежним, а катится назад.

В 2012 году фигурист блистал на чемпионате Европы, блестяще откатав произвольную программу, и стал первым в послевоенной истории фигурного катания мужчиной с семикратным званием. А вот на чемпионат мира в том же году уже не поехал — дала знать о себе травма мениска, которую ему вскоре прооперировали.

В следующем, предолимпийском сезоне 2012-2013 Плющенко в десятый раз за карьеру стал чемпионом страны. После домашнего турнира он отправился на чемпионат Европы, но в короткой программе упал с тройного акселя и снялся с соревнований из-за травмы спины. В том же году ему прооперировали ее, заменив межпозвоночный диск на искусственный. Процесс восстановления Плющенко прервал ради подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

На четвертой для себя Олимпиаде Евгений Плющенко принес российском сборной победу в командных стартах и пополнил копилку наград «золотом». А вот с одиночного турнира снялся из-за обострившейся травмы спины. И в тот же день объявил о завершении карьеры. Таким образом, у Плющенко всего 4 олимпийские медали — 2 золота и 2 серебра на четырех Играх подряд.

Евгений Плющенко: карьера тренера

В 2017 году Евгений Плющенко основал собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». И с момента появления учреждения его сопровождают скандалы. Фигуриста то и дело обвиняют в попытках переманивания спортсменов из тренерского штаба Этери Тутберидзе, заслуженного тренера России, взрастившей несколько поколений олимпийских чемпионов.

Так, в 2020 году к Плющенко перешла Александра Трусова, занимавшаяся у Тутберидзе. Летом сюда же отправилась еще одна подопечная Этери Георгиевны, Алена Косторная. Однако через год спортсменки покинули академию.

Трусова возвратилась к Тутберидзе и в Пекине на Олимпиаде стала серебряной чемпионкой впервые в истории фигурного катания исполнив пять четверных прыжков.

Развивать академию фигурного катания Плющенко помогает его жена, бизнесвумен Яна Рудковская. Здесь же тренируется их старший сын Александр Плющенко.

Евгений Плющенко: другие проекты

Параллельно спортивной карьере Евгений Плющенко развивался в других направлениях. После знакомства с продюсером Димы Билана Яной Рудковской фигурист принял предложение выступить на «Евровидении» в 2008 году.

Номер Believe состоял из выступления чемпиона прямо на сцене конкурса. Для этого на площадке разместили каток с искусственным льдом, а аккомпанировал фигуристу скрипач Эдвин Мартон. По итогам выступления Дима Билан и его команда заняли первое место и привезли «Евровидение» в Россию.

Попробовал Плющенко себя и в статусе телеведущего. Фигурист в паре с Ириной Слуцкой был ведущим шоу «Звезды на льду» на Первом канале.

В 2014 году Евгений Плющенко представил публике свое ледовое шоу «Снежный король» — именно такое прозвище дали российскому фигуристу во всем мире.

Он рассказывал, что вдохновился Cirque du Soleil и пригласил международную команду фигуристов — чемпионов Брайана Жубера, Джонни Вейра, Томаша Вернера.

Успех шоу превзошел все ожидания. И ежегодно Плющенко и Рудковская представляют все новые сказки на льду для детей и взрослых. На лед с чемпионом выходят его более юные коллеги — Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, сын Саша Плющенко.

В репертуаре собственных ледовых постановок — «Золушка», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и другие, режиссером некоторых выступил Сергей Филин, экс-худрук Большого театра и давний друг семьи.

Евгений Плющенко: личная жизнь

Первой любовью Евгения Плющенко в 18 лет стала ровесница Ульяна Петрова. Но родители и тренер были против романа, который отвлекал фигуриста от спорта, и они приложили массу усилий, чтобы Евгений и Ульяна расстались.

Первой женой Плющенко стала Мария Ермак, с которой он познакомился в 2004 году. Девушка из обеспеченной семьи вышла за него замуж в 2005 году, а через год подарила первенца Егора. Но рождение ребенка стало настоящей проверкой на прочность для пары, и пройти ее успешно молодые родители не смогли.

Брак дал трещину, ревнивая жена Плющенко два года не давала развод мужу, а сыну присвоила свою фамилию. А после разрыва запретила видеться с ребенком.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

С нынешней женой, продюсером Яной Рудковской, Евгений Плющенко познакомился в 2007 году в Лондоне на фестивале. На тот момент и он, и она переживали непростой период развода со своими вторыми половинками. Позже Яна Рудковская признавалась в интервью, что у нее с фигуристом случилась любовь с первого взгляда. И на первом же свидании они переспали.

В 2008 году Рудковская пригласила Плющенко выступить со своим подопечным Димой Биланом на «Евровидении», и фигурист помог ему выиграть. После красивого номера под скрипку чемпион сразу же сделал предложение своей возлюбленной.

В 2009 году они сыграли свадьбу, и семилетняя разница в возрасте не стала преградой. В 2017 году пара прошла обряд венчания.

Первым общим ребенком у пары стал сын Саша, родившийся в январе 2013 года, которого родители ласково прозвали Гном Гномычем. Мальчик едва научился ходить и сразу же начал постигать азы фигурного катания.

Саша Плющенко по сей день занимается спортом и мечтает не просто повторить успех отца-чемпиона, но и превзойти его. С пеленок мальчик зарабатывает миллионы на рекламных контрактах. Мама ведет его Instagram, в котором почти полтора миллиона фолловеров и который также приносит доход.

В 2021 году у Плющенко и Рудковской родился второй ребенок — сын Арсений. Появление малыша стало полной неожиданностью для поклонников, ведь Рудковская не была беременна. Оказалось, что пара воспользовалась услугами суррогатной мамы, и держала это в тайне до самого рождения крохи.

Мальчика прозвали Директором за стремление контролировать все вокруг и наводить порядок. Судя по тому, как много времени малыш проводит на катке у папы, он тоже пойдет по его стопам.

Евгений Плющенко сегодня

Двукратный олимпийский чемпион продолжает развивать свою академию фигурного катания. В настоящее время у него тренируется перспективная спортсменка Вероника Жилина, бывшая подопечная Этери Тутберидзе.

В феврале 2022 года 13-летняя Жилина упустила золотую медаль по обидной причине — во время ее проката произвольной программы в Ледовом дворце спорта «Москвич» неожиданно пропал свет.

В итоге прокат был остановлен и юной звезде из Академии Евгения Плющенко пришлось по-новому катать свою программу. И с волнением она не справилась, допустив падение и провалив важный каскад.

Но Плющенко всерьез намерен составить конкуренцию тренеру Тутберидзе. Сейчас он работает с очень одаренными фигуристками — Соней Муравьевой и Настей Зининой, Вероникой Жилиной и Соней Титовой. Он собирается отправить кого-то из них на следующую Олимпиаду, которая состоится в 2026 году в Милане.

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