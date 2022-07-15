«Готов был оставаться бесплатно»: Малахов вспомнил, как начинал свою карьеру на телевидении

14 июля программа «Доброе утро» отметила свое 35-летие. Поздравить коллег с праздником пришел Андрей Малахов, который на заре своей карьеры работал в эфире «Доброго утра» пять лет.
Телеведущий признался, что у него остались самые теплые воспоминания с тех времен. Малахов признался, что его карьера началась благодаря диктору Татьяне Веденеевой.
«Татьяна Веденеева не уезжала спать и для меня, как для молодого студента, видеть любимого диктора в ночном халате в коридорах «Останкино»... Можно было мне не платить ничего. Я готов был оставаться бесплатно и сидеть до утра, чтобы только присутствовать рядом со своим кумиром. Так начиналась моя карьера», - поделился воспоминаниями Малахов.
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Напомним, в конце января этого года Андрей Малахов отметил свое 50-летие.