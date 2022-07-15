«Готов был оставаться бесплатно»: Малахов вспомнил, как начинал свою карьеру на телевидении

14 июля программа «Доброе утро» отметила свое 35-летие. Поздравить коллег с праздником пришел Андрей Малахов, который на заре своей карьеры работал в эфире «Доброго утра» пять лет.

Телеведущий признался, что у него остались самые теплые воспоминания с тех времен. Малахов признался, что его карьера началась благодаря диктору Татьяне Веденеевой.