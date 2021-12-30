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Как Андрей Малахов сделал карьеру на скандалах, почему ушел с Первого канала и за что его невзлюбил Максим Галкин

Карьера телеведущего длится уже почти три десятилетия.

Как Андрей Малахов сделал карьеру на скандалах, почему ушел с Первого канала и за что его невзлюбил Максим Галкин
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

Андрей Малахов сделал головокружительную карьеру телеведущего. На протяжении десятилетий журналист разбирается в частных и звездных судьбах с экранов телевизоров.

Но многих зрителей, помимо предмета его программ, интересуют его собственные перипетии судьбы. Из нашего материала вы узнаете, как сложилась его жизнь, почему он покинул Первый канал и за что Максим Галкин назвал «дешевым лживым балаганом» работу коллеги.

Андрей Малахов: детство, родители, образование

Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области в семье геофизика Николая Дмитриевича Малахова и воспитательницы детского сада Людмилы Николаевны. Андрей стал единственным ребенком, и родители окружили его безмерной любовью, заботой и стремились дать ему хорошее образование.

Андрей Малахов в детстве. Фото: instagram.com/malakhov007/

По национальности Малахов русский, но известно, что его дальние родственники живут в Судане, Йемене, Бразилии, США.

Андрей Малахов в детском саду. Фото: instagram.com/malakhov007/

В детстве будущая акула пера посещал музыкальную школу по классу скрипки. В средней школе учился в одном классе с Евгением Рудиным, который прославился впоследствии как DJ Грув. С аттестатом об образовании и серебряной медалью Малахов отправился поступать в МГУ, который в 1995 году окончил с отличием, получив профессию журналиста.

Андрей Малахов на четвертом курсе вуза. Фото: instagram.com/malakhov007/

За период учебы Андрей Малахов смог попасть на стажировку в США, которую проходил в Мичиганском университете в течение полутора лет. Здесь студент познал прелести самостоятельной жизни — ему пришлось самому оплачивать место в общежитии, так как проживание входило в стоимость стажировки лишь на период учебы. И Малахов нашел работу продавца газет. А еще успел пожить в доме декана, пока тот на лето уезжал в отпуск.

А стажироваться Малахов смог на телестудии Детройта, которая являлась представительством Paramount Pictures. Здесь он даже получил гонорар, который с лихвой окупил неплохое жилье в городе.

Андрей Малахов: карьера на Первом канале

По окончании вуза Малахов устраивается корреспондентом на ОРТ (нынешний Первый канал) в передачу «Доброе утро», где трудится несколько лет. Параллельно он решает получить второе высшее образование и поступает на юрфак Гуманитарного университета.

Андрей Малахов с Екатериной Стриженовой в начале 2000-х. Фото: instagram.com/malakhov007/

С 2001 года на первой кнопке телезрители регулярно начинают смотреть шоу «Большая стирка», вести которую доверили Андрею Малахову. Журналист вместе с экспертами и зрителями «полощет белье» звезд и простых людей, и все это на глазах большой страны. Передача сразу же получила огромное признание публики, а Малахова стали узнавать на улицах и возвели в статус селебрити.

Андрей Малахов в 2001 году. Фото: Global Look Press

«Большая стирка» в 2004 году переформатировалась в ток-шоу «Пять вечеров». И подача перезапущенной «стиральной машинки» была такова: теперь помимо развлекательной, шоу имеет функцию более серьезную – от частных тем к более общим.

Добавились социальные и общественно значимые вопросы, которые касались практически каждого жителя страны: прожиточный минимум, отмена льгот, теракты.

Но просуществовав в таком формате год, шоу все-таки взяло крен на сторону желтых и светских тем. И с нового телесезона, осени 2005 года, программа выходит с другим названием — «Пусть говорят».

Андрей Малахов в 2007 году. Фото: instagram.com/malakhov007/

Главным отличием от предыдущих форматов шоу является более скандальная тематика. На «Пусть говорят» обсуждается больше частных историй, нередко связанных с жестокостью и скандалами. К примеру, темами могли стать сексуальные скандалы в простых семьях или тайны звездных пар и их проблемы, конфликты с детьми или родителями.

В 2012 году на Первом канале появился новый проект — шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». Здесь в студии телеведущий собирал за одним столом звезд и их родных, друзей, коллег, проводит творческие посиделки артистов и вечера памяти безвременно ушедших легенд.

Андрей Малахов с Дональдом Трампом. Фото: instagram.com/malakhov007/

Малахов был лицом Первого канала благодаря невероятной популярности его ток-шоу до лета 2017 года. Но после отпуска телеведущий не вернулся в эфир. Оказалось, что звездный ведущий покинул телеканал.

Среди причин, по которым Андрей Малахов ушел с Первого канала, тогда называлось множество сплетен или предположений: низкие рейтинги и внутренние конфликты в команде и, в частности, распри с новым продюсером шоу. Сам шоумен никак не комментировал свой уход. Зато его коллеги высказывали свою точку зрения на это.

Например, комментатор Виктор Гусев высказался так: «Слышал разные причины – и денежные, и конфликт с продюсером, направленность программы и желания Андрея самому делать программу… Мне кажется, причина – сочетание всего».

Тогда в преддверии нового телесезона-2017/2018 даже называлась версия «уход ради рейтингов». То есть новость о том, что Малахов покидает канал, была, мол, уткой, чтобы привлечь больше внимания к шоу. Но, к горечи поклонников шоу, Андрей покинул канал. Его «Пусть говорят» стал вести Дмитрий Борисов, а «Сегодня вечером» — Максим Галкин сначала с Юлией Меньшовой, затем один.

Куда именно ушел Малахов, гадали недолго – звезда экрана перешел на «Россию 1». Здесь шоумен начал вести программу «Прямой эфир», которую до него вел Борис Корчевников, стал ее продюсером.

Андрей Малахов в 2017 году. Фото: instagram.com/malakhov007/

Осенью того же года Малахов стал вести на канале телеигру «Стена», а уже зимой по субботам составил конкуренцию своим новым шоу «Привет, Андрей!» Первому каналу и его программе «Сегодня вечером».

Весной 2020 года Андрей Малахов стал вести проект «Танцы со звездами», до сих пор выходит на сцену в качестве ведущего разных концертов, организуемых телеканалом «Россия 1», как, к слову, ранее было у телезвезды на Первом канале.

Помимо ТВ, Малахов с 2007 года был главным редактором еженедельника о звездах StarHit до 2020 года. Журналист был ведущим полуфиналов «Евровидения» в Москве в паре с моделью Натальей Водяновой, а также вел церемонию открытия конкурса вместе с певицей Алсу.

Андрей Малахов и Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

За свою карьеру Андрей Малахов дважды становился лауреатом профессиональной премии «ТЭФИ». В номинации «Ведущий развлекательной программы» в 2005 году он получил статуэтку за программу «Пять вечеров», а в 2018-м – за «Привет, Андрей!» как ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма.

Помимо профессиональных есть в копилке Малахова государственная награда. Шоумен получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

Андрей Малахов: другие проекты

Как и многие медийные личности, Андрей Малахов регулярно принимает участие в различных проектах, а также снимается периодически в кино.

В фильмах и сериалах Малахов обычно выступает в роли самого себя. Он сыграл в сериалах «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Воронины», «Кухня», также камео Малахова были в комедии «Самый лучший день» (2015) и фантастике «День до» (2016).

Андрей Малахов и Ксения Собчак. Кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Нечасто Андрей Малахов дает интервью, предпочитая сам выступать в статусе задающего вопросы, а не отвечающего. Но в 2019 году он появился у Ксении Собчак в ее YouTube-проекте «Осторожно, Собчак!». А также не отказал в беседе Алене Жигаловой на канале «Алена, блин!» в 2020 году.

Кроме того, Малахов снимался в музыкальных клипах. У Наташи Королевой он появился в видео на песню «Сиреневый рай», а у Анны Седоковой – в клипе «Привыкаю».

Андрей Малахов: скандалы

В связи со спецификой работы Андрей Малахов регулярно попадает в конфликты с героями своих передач или выступает мишенью для осуждений за те или иные темы. Так случилось после смерти Юлии Началовой в 2019 году, когда певицу еще даже не похоронили, а телеведущий уже выпустил фильм-расследование о подробностях ее ухода из жизни.

Юлия Началова. Фото: Global Look Press

«Пляски на крови», «ничего святого» — какими только метафорами и эпитетами не сыпали в адрес Малахова разъяренные поклонники Началовой и телезрители после выхода в эфир программы. Но такова работа у ведущего рейтингового шоу – ловить хайп даже на таких трагических новостях.

Еще один скандал случился в 2020 году после выхода в эфир выпуска «Прямого эфира» с названием «Рынок шкур». Малахов выступил разоблачителем эскортниц среди знаменитых красоток. Тогда в числе девушек сомнительной репутации оказалась актриса Наталья Рудова, которая не смогла молчать и обрушилась с гневной тирадой в адрес Андрея Малахова. Она написала, что сам он не так давно предлагает ей знакомство с влиятельным мужчиной.

Поддержала подругу модель Анастасия Решетова, подтвердившая слова оклеветанной звезды в том, что телеведущий якобы является чуть ли не сутенером-сводником.

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

По сей день обсуждают конфликт Андрея Малахова с его коллегой Максимом Галкиным. Муж Аллы Пугачевой разразился гневом после прочтения в журнале StarHit статьи про себя и свою семью – там сообщалось, что шоумен и Примадонна владеют недвижимостью на Кипре.

Выпустить пар Галкин решил в Instagram. Он обратился персонально к главреду издания Малахову: «Андрей, ты в своей программе уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал».

Андрей Малахов: личная жизнь

Первой любовью Андрея Малахова в студенчестве стала оперная певица из Швеции Елизавета, она была старше него на 14 лет. Они вместе жили 7 лет в Москве, но возлюбленная истосковалась по родине и вернулась в Стокгольм, расставшись с Малаховым. И спустя несколько месяцев трагически погибла.

В настоящее время Андрей Малахов счастливо женат на бизнесвумен Наталье Шкулевой, издателе российской версии журнала Elle, дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Михайловича Шкулева. Свадьба прошла в 2011 году в Версальском дворце в Париже, куда приглашены были только самые близкие.

Свадебные фото Андрея Малахова. Фото: instagram.com/malakhov007/

Их отношения начались в 2009 году, они стали вместе выходить в свет как пара, но не комментировали свои отношения.

До брака Малахова подозревали в романе с Анной Седоковой. Также он ухаживал за актрисой Еленой Кориковой и, по слухам, даже хотел просить ее руки. Не менее активны и сплетни про то, что телеведущий не совсем традиционной ориентации.

Андрей Малахов и Елена Корикова в 2004 году. Фото: Global Look Press

Тем не менее, сейчас у Малахова и Шкулевой подрастает сын Александр, который родился у пары в 2016 году. Кроме того, звезда экрана – крестный отец обоих детей Филиппа Киркорова – дочери Аллы-Виктории (с 8 апреля 2012 года) и Мартина-Кристина (с 9 июня 2013 года).

Андрей Малахов с крестниками Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми. Фото: instagram.com/malakhov007/

Но не так давно поползли слухи о разводе Малахова с женой. Сам шоумен лично опроверг их, заявив, что это все – выдумки журналистов в погоне за сенсациями. «Эти истории появляются раз в полгода. Учитывая, что я ничего не выкладываю (в Instagram, — Прим. ред.) или очень редко выкладываю, понятно, что нужно сочинять», — пояснил Малахов в интервью на проекте «Алена, блин!».

Андрей Малахов с женой и сыном. Фото: instagram.com/malakhov007/

Андрей Малахов сегодня

Осенью 2021 года Андрей Малахов встревожил фанатов тем, что стал носить парик. Кто-то заговорил о серьезных проблемах со здоровьем звезды, некоторые посчитали, что кумир миллионов просто сменил имидж, а кто-то – что стилисты могли напортачить в результате эксперимента на голове журналиста, и так он маскирует казус.

Андрей Малахов в парике. Фото: instagram.com/malakhov007/

Малахов следит за собой и регулярно ходит в спортзал. Также он посещает различные велнес-процедуры, увлекается серфингом и придерживается принципов правильного питания. При росте 183 см журналист весит 80 кг.

Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

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