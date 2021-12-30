Как Андрей Малахов сделал карьеру на скандалах, почему ушел с Первого канала и за что его невзлюбил Максим Галкин

Андрей Малахов сделал головокружительную карьеру телеведущего. На протяжении десятилетий журналист разбирается в частных и звездных судьбах с экранов телевизоров.

Но многих зрителей, помимо предмета его программ, интересуют его собственные перипетии судьбы. Из нашего материала вы узнаете, как сложилась его жизнь, почему он покинул Первый канал и за что Максим Галкин назвал «дешевым лживым балаганом» работу коллеги.

Андрей Малахов: детство, родители, образование

Андрей Николаевич Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области в семье геофизика Николая Дмитриевича Малахова и воспитательницы детского сада Людмилы Николаевны. Андрей стал единственным ребенком, и родители окружили его безмерной любовью, заботой и стремились дать ему хорошее образование.

По национальности Малахов русский, но известно, что его дальние родственники живут в Судане, Йемене, Бразилии, США.

В детстве будущая акула пера посещал музыкальную школу по классу скрипки. В средней школе учился в одном классе с Евгением Рудиным, который прославился впоследствии как DJ Грув. С аттестатом об образовании и серебряной медалью Малахов отправился поступать в МГУ, который в 1995 году окончил с отличием, получив профессию журналиста.

За период учебы Андрей Малахов смог попасть на стажировку в США, которую проходил в Мичиганском университете в течение полутора лет. Здесь студент познал прелести самостоятельной жизни — ему пришлось самому оплачивать место в общежитии, так как проживание входило в стоимость стажировки лишь на период учебы. И Малахов нашел работу продавца газет. А еще успел пожить в доме декана, пока тот на лето уезжал в отпуск.

А стажироваться Малахов смог на телестудии Детройта, которая являлась представительством Paramount Pictures. Здесь он даже получил гонорар, который с лихвой окупил неплохое жилье в городе.

Андрей Малахов: карьера на Первом канале

По окончании вуза Малахов устраивается корреспондентом на ОРТ (нынешний Первый канал) в передачу «Доброе утро», где трудится несколько лет. Параллельно он решает получить второе высшее образование и поступает на юрфак Гуманитарного университета.

С 2001 года на первой кнопке телезрители регулярно начинают смотреть шоу «Большая стирка», вести которую доверили Андрею Малахову. Журналист вместе с экспертами и зрителями «полощет белье» звезд и простых людей, и все это на глазах большой страны. Передача сразу же получила огромное признание публики, а Малахова стали узнавать на улицах и возвели в статус селебрити.

«Большая стирка» в 2004 году переформатировалась в ток-шоу «Пять вечеров». И подача перезапущенной «стиральной машинки» была такова: теперь помимо развлекательной, шоу имеет функцию более серьезную – от частных тем к более общим.

Добавились социальные и общественно значимые вопросы, которые касались практически каждого жителя страны: прожиточный минимум, отмена льгот, теракты.

Но просуществовав в таком формате год, шоу все-таки взяло крен на сторону желтых и светских тем. И с нового телесезона, осени 2005 года, программа выходит с другим названием — «Пусть говорят».

Главным отличием от предыдущих форматов шоу является более скандальная тематика. На «Пусть говорят» обсуждается больше частных историй, нередко связанных с жестокостью и скандалами. К примеру, темами могли стать сексуальные скандалы в простых семьях или тайны звездных пар и их проблемы, конфликты с детьми или родителями.

В 2012 году на Первом канале появился новый проект — шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». Здесь в студии телеведущий собирал за одним столом звезд и их родных, друзей, коллег, проводит творческие посиделки артистов и вечера памяти безвременно ушедших легенд.

Малахов был лицом Первого канала благодаря невероятной популярности его ток-шоу до лета 2017 года. Но после отпуска телеведущий не вернулся в эфир. Оказалось, что звездный ведущий покинул телеканал.

Среди причин, по которым Андрей Малахов ушел с Первого канала, тогда называлось множество сплетен или предположений: низкие рейтинги и внутренние конфликты в команде и, в частности, распри с новым продюсером шоу. Сам шоумен никак не комментировал свой уход. Зато его коллеги высказывали свою точку зрения на это.

Например, комментатор Виктор Гусев высказался так: «Слышал разные причины – и денежные, и конфликт с продюсером, направленность программы и желания Андрея самому делать программу… Мне кажется, причина – сочетание всего».

Тогда в преддверии нового телесезона-2017/2018 даже называлась версия «уход ради рейтингов». То есть новость о том, что Малахов покидает канал, была, мол, уткой, чтобы привлечь больше внимания к шоу. Но, к горечи поклонников шоу, Андрей покинул канал. Его «Пусть говорят» стал вести Дмитрий Борисов, а «Сегодня вечером» — Максим Галкин сначала с Юлией Меньшовой, затем один.

Куда именно ушел Малахов, гадали недолго – звезда экрана перешел на «Россию 1». Здесь шоумен начал вести программу «Прямой эфир», которую до него вел Борис Корчевников, стал ее продюсером.

Осенью того же года Малахов стал вести на канале телеигру «Стена», а уже зимой по субботам составил конкуренцию своим новым шоу «Привет, Андрей!» Первому каналу и его программе «Сегодня вечером».

Весной 2020 года Андрей Малахов стал вести проект «Танцы со звездами», до сих пор выходит на сцену в качестве ведущего разных концертов, организуемых телеканалом «Россия 1», как, к слову, ранее было у телезвезды на Первом канале.

Помимо ТВ, Малахов с 2007 года был главным редактором еженедельника о звездах StarHit до 2020 года. Журналист был ведущим полуфиналов «Евровидения» в Москве в паре с моделью Натальей Водяновой, а также вел церемонию открытия конкурса вместе с певицей Алсу.

За свою карьеру Андрей Малахов дважды становился лауреатом профессиональной премии «ТЭФИ». В номинации «Ведущий развлекательной программы» в 2005 году он получил статуэтку за программу «Пять вечеров», а в 2018-м – за «Привет, Андрей!» как ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма.

Помимо профессиональных есть в копилке Малахова государственная награда. Шоумен получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

Андрей Малахов: другие проекты

Как и многие медийные личности, Андрей Малахов регулярно принимает участие в различных проектах, а также снимается периодически в кино.

В фильмах и сериалах Малахов обычно выступает в роли самого себя. Он сыграл в сериалах «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Воронины», «Кухня», также камео Малахова были в комедии «Самый лучший день» (2015) и фантастике «День до» (2016).

Нечасто Андрей Малахов дает интервью, предпочитая сам выступать в статусе задающего вопросы, а не отвечающего. Но в 2019 году он появился у Ксении Собчак в ее YouTube-проекте «Осторожно, Собчак!». А также не отказал в беседе Алене Жигаловой на канале «Алена, блин!» в 2020 году.

Кроме того, Малахов снимался в музыкальных клипах. У Наташи Королевой он появился в видео на песню «Сиреневый рай», а у Анны Седоковой – в клипе «Привыкаю».

Андрей Малахов: скандалы

В связи со спецификой работы Андрей Малахов регулярно попадает в конфликты с героями своих передач или выступает мишенью для осуждений за те или иные темы. Так случилось после смерти Юлии Началовой в 2019 году, когда певицу еще даже не похоронили, а телеведущий уже выпустил фильм-расследование о подробностях ее ухода из жизни.

«Пляски на крови», «ничего святого» — какими только метафорами и эпитетами не сыпали в адрес Малахова разъяренные поклонники Началовой и телезрители после выхода в эфир программы. Но такова работа у ведущего рейтингового шоу – ловить хайп даже на таких трагических новостях.

Еще один скандал случился в 2020 году после выхода в эфир выпуска «Прямого эфира» с названием «Рынок шкур». Малахов выступил разоблачителем эскортниц среди знаменитых красоток. Тогда в числе девушек сомнительной репутации оказалась актриса Наталья Рудова, которая не смогла молчать и обрушилась с гневной тирадой в адрес Андрея Малахова. Она написала, что сам он не так давно предлагает ей знакомство с влиятельным мужчиной.

Поддержала подругу модель Анастасия Решетова, подтвердившая слова оклеветанной звезды в том, что телеведущий якобы является чуть ли не сутенером-сводником.

По сей день обсуждают конфликт Андрея Малахова с его коллегой Максимом Галкиным. Муж Аллы Пугачевой разразился гневом после прочтения в журнале StarHit статьи про себя и свою семью – там сообщалось, что шоумен и Примадонна владеют недвижимостью на Кипре.

Выпустить пар Галкин решил в Instagram. Он обратился персонально к главреду издания Малахову: «Андрей, ты в своей программе уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал».

Андрей Малахов: личная жизнь

Первой любовью Андрея Малахова в студенчестве стала оперная певица из Швеции Елизавета, она была старше него на 14 лет. Они вместе жили 7 лет в Москве, но возлюбленная истосковалась по родине и вернулась в Стокгольм, расставшись с Малаховым. И спустя несколько месяцев трагически погибла.

В настоящее время Андрей Малахов счастливо женат на бизнесвумен Наталье Шкулевой, издателе российской версии журнала Elle, дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Михайловича Шкулева. Свадьба прошла в 2011 году в Версальском дворце в Париже, куда приглашены были только самые близкие.

Их отношения начались в 2009 году, они стали вместе выходить в свет как пара, но не комментировали свои отношения.

До брака Малахова подозревали в романе с Анной Седоковой. Также он ухаживал за актрисой Еленой Кориковой и, по слухам, даже хотел просить ее руки. Не менее активны и сплетни про то, что телеведущий не совсем традиционной ориентации.

Тем не менее, сейчас у Малахова и Шкулевой подрастает сын Александр, который родился у пары в 2016 году. Кроме того, звезда экрана – крестный отец обоих детей Филиппа Киркорова – дочери Аллы-Виктории (с 8 апреля 2012 года) и Мартина-Кристина (с 9 июня 2013 года).

Но не так давно поползли слухи о разводе Малахова с женой. Сам шоумен лично опроверг их, заявив, что это все – выдумки журналистов в погоне за сенсациями. «Эти истории появляются раз в полгода. Учитывая, что я ничего не выкладываю (в Instagram, — Прим. ред.) или очень редко выкладываю, понятно, что нужно сочинять», — пояснил Малахов в интервью на проекте «Алена, блин!».

Андрей Малахов сегодня

Осенью 2021 года Андрей Малахов встревожил фанатов тем, что стал носить парик. Кто-то заговорил о серьезных проблемах со здоровьем звезды, некоторые посчитали, что кумир миллионов просто сменил имидж, а кто-то – что стилисты могли напортачить в результате эксперимента на голове журналиста, и так он маскирует казус.

Малахов следит за собой и регулярно ходит в спортзал. Также он посещает различные велнес-процедуры, увлекается серфингом и придерживается принципов правильного питания. При росте 183 см журналист весит 80 кг.

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