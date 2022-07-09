Из-за чего Андрей Малахов за последние 4 месяца похудел на 10 кг

И вот в июне Андрей приятно удивил своих зрителей: он вновь в отличной физической форме - при росте 183 см весит 88 кг. За последние 4 месяца Малахов сбросил почти 10 кг. Как ему это удалось? Коллеги называют две причины. Во-первых, Андрей с 7 марта по 23 апреля соблюдал Великий пост. Во-вторых, появилась возможность вернуться к регулярным тренировкам: как известно, последние 4 месяца ежедневной программы «Малахов» нет в эфире - ее сменили актуальные информационно-аналитические передачи.

У Андрея пока лишь два проекта: в субботу - «Привет, Андрей!», в воскресенье - «Песни от всей души», а для него, привыкшего к круглосуточным марафонам, это нагрузка небольшая. Предполагается, что «Малахов» в ежедневном режиме вернется осенью. К этому времени телеведущий съездит в отпуск и по традиции успеет посетить любимый оздоровительный центр в одной из зарубежных стран.

В таких учреждениях состоятельные люди худеют, проходят программы по детоксу и оздоровлению, а также различные спа-процедуры. Работают любимые центры Малахова по знаменитому оздоровительному методу Анри Шено. Не исключено, что после этих процедур Андрей похудеет еще больше.

Смотрите также