Из-за чего Андрей Малахов за последние 4 месяца похудел на 10 кг

Вначале года Малахов отметил 50-летие, но поклонники не дают звездам скидку на возраст - считают, что кумиры всегда должны быть в отличной форме. Забывают многие и о том, что телеэкран автоматически прибавляет любому, кто на нем красуется, минимум 6 кг. Поэтому прошлой осенью и звучали критические высказывания по поводу «слегка поплывшей» фигуры ведущего.
Стоит отметить, что Малахов тогда и правда поправился. Во-первых, с годами многие прибавляют в весе, а Андрей всегда был склонен к полноте.
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
Во-вторых, Малахов ради поддержания идеальной формы все 30 лет работы на ТВ по 3 - 4 раза в неделю ходил в спортзал. Съемки у Андрея были каждый будний день, в зал он традиционно ходил утром перед началом рабочего дня. Но последние года полтора Малахов отменил тренировки по утрам, чтобы уделять больше внимания сыну.
Саше Малахову 4 года, и единственное время для общения с ним в будние дни - это утро перед работой, так как вечером Андрей приезжал домой, когда мальчик уже спал. Пришлось выбирать между тренировками и сыном - естественно, Малахов вынужден был забыть о частых походах в спортзал. Результат все увидели на телеэкранах. Да, за 30 лет на ТВ у Малахова это был не единственный случай, когда появлялся лишний вес, но в молодости он, как и все мы, быстрее сгонял ненужные килограммы.
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Телеведущий старается следить за своим питанием. Фото: соцсети
И вот в июне Андрей приятно удивил своих зрителей: он вновь в отличной физической форме - при росте 183 см весит 88 кг. За последние 4 месяца Малахов сбросил почти 10 кг. Как ему это удалось? Коллеги называют две причины. Во-первых, Андрей с 7 марта по 23 апреля соблюдал Великий пост. Во-вторых, появилась возможность вернуться к регулярным тренировкам: как известно, последние 4 месяца ежедневной программы «Малахов» нет в эфире - ее сменили актуальные информационно-аналитические передачи.
У Андрея пока лишь два проекта: в субботу - «Привет, Андрей!», в воскресенье - «Песни от всей души», а для него, привыкшего к круглосуточным марафонам, это нагрузка небольшая. Предполагается, что «Малахов» в ежедневном режиме вернется осенью. К этому времени телеведущий съездит в отпуск и по традиции успеет посетить любимый оздоровительный центр в одной из зарубежных стран.
В таких учреждениях состоятельные люди худеют, проходят программы по детоксу и оздоровлению, а также различные спа-процедуры. Работают любимые центры Малахова по знаменитому оздоровительному методу Анри Шено. Не исключено, что после этих процедур Андрей похудеет еще больше.