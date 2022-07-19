Финальные съемки в Африке: Бузова в прозрачной тунике в сетку и юбке миди подчеркнула точеные формы

Ольга Бузова является известной телеведущей. Уже больше 18 лет блондинка строит карьеру на ТВ. И хоть она покинула шоу «Дом-2», теперь артистка ведет новые проекты.

При этом она также продолжает давать концерты. Ольга не перестает удивлять поклонников своими образами. Этим летом звезда снова уехала в Африку.