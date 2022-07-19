Финальные съемки в Африке: Бузова в прозрачной тунике в сетку и юбке миди подчеркнула точеные формы

Ольга Бузова является известной телеведущей. Уже больше 18 лет блондинка строит карьеру на ТВ. И хоть она покинула шоу «Дом-2», теперь артистка ведет новые проекты.
При этом она также продолжает давать концерты. Ольга не перестает удивлять поклонников своими образами. Этим летом звезда снова уехала в Африку.
На съемках популярного шоу Ольга сменила множество образов. Она делится кадрами, на которых то щеголяет в костюмах, то мини-шортах, то красуется в миниатюрных платьях. При этом телеведущая успевает заниматься спортом и даже играет в теннис в свободное время.
Накануне Бузова посетовала, что собирает вещи. Спустя почти месяц она готовится к возвращению домой.
А 19 июля артистка поделилась кадрами со съемок, на которых предстала в атласной юбке миди и топе, а изюминкой образа стала туника в сетку. Монохромный лук также дополнили ботинки на шнуровке. Ольга позировала на фоне дамбы.
«Я та, у которой "все хорошо". И даже тогда, когда боль разъедает. И хочется просто уткнуться в плечо, но только вот рядом плеча не бывает. Я та, о которой всегда говорят. Те люди, которые вовсе не знают, как много тех ран, что ночами болят, лишь видят улыбку, что их покрывает», — написала звезда.
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Поклонники посчитали, что Бузова адресовала кому-то послание. При этом многие восхитилась тем, как выглядит телеведущая и ее необычным образом.