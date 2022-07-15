По-летнему сочно: Ольга Бузова в костюме лилового цвета отметилась на съемках в Африке

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру в медийной сфере и смогла прославиться на всю страну.
Артистка ведет несколько проектов, а также выступает на сцене в качестве певицы. Она старается всегда быть в курсе трендов. В свои 36 лет звезда не перестает работать над собой.
Примечательно, что Ольга — частая гостья на светских раутах. Но недавно она уехала в Африку на съемки. Там артистка успевает заниматься спортом и каждый день демонстрирует новые образы.
Примечательно, что она взяла с собой романтичные платья в горох, а также шортики и принтованные брюки с топами.
На этот раз Ольга покрасовалась в шелковом костюме лилового цвета. Наряд в бельевом стиле она дополнила белыми кроссовками и розовым топом. Артистка скрыла изъяны фигуры. Она поддержала тренд на костюмы-пижамы.
Бузова призналась, что на съемках погода не всегда идеальная, поэтому звезда старается носить летние наряды, когда есть возможность.
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К слову, многие звезды полюбили такой стиль. Лера Кудрявцева, Алсу, Агата Муцениеце и другие звезды носят такие костюмы. Поклонники осыпали Ольгу комплиментами. Многие отметили, что ей идут такие яркие цвета.