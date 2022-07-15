По-летнему сочно: Ольга Бузова в костюме лилового цвета отметилась на съемках в Африке

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру в медийной сфере и смогла прославиться на всю страну.

Артистка ведет несколько проектов, а также выступает на сцене в качестве певицы. Она старается всегда быть в курсе трендов. В свои 36 лет звезда не перестает работать над собой.