Еще и на папу стал похож: Галкин наглядно показал, как вырос сын Пугачевой за шесть лет

Максим Галкин раньше вел несколько передач, а также регулярно давал концерты в России. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева.

Пара счастлива в браке и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Обычно супруги большую часть времени проводят в замке в деревне Грязь. Однако в этом году они отправились путешествовать.