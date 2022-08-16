Еще и на папу стал похож: Галкин наглядно показал, как вырос сын Пугачевой за шесть лет

Максим Галкин раньше вел несколько передач, а также регулярно давал концерты в России. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева.
Пара счастлива в браке и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Обычно супруги большую часть времени проводят в замке в деревне Грязь. Однако в этом году они отправились путешествовать.
Если весной Галкин был с семьей в Израиле, то летом они приехали в Юрмалу. Не раз юморист уезжал на гастроли. Он зачастую дает концерты в разных городах.
Но на днях артист вернулся на виллу. Там Лиза и Гарри играли с дочкой Кристины Орбакайте Клавой, которая гостит у бабушки. Также дети активно читают литературу, так как скоро пойдут в третий класс.
А вот 16 августа Максим решил повторить фото, которое делал несколько лет подряд с 2017 года. Он наглядно показал, как взрослел сын Гарри.
В кадре артист стоит в море и держит наследника на вытянутых руках перед собой. Со временем менялась его прическа, а также рост сына Примадонны, который теперь тоже может похвастаться вьющими локонами.
Максим Галкин с сыном Гарри. Фото: соцсети звезды
«Время детства», – написал Галкин.
Поклонники отметили, что за шесть лет мальчик очень изменился и стал еще больше похож на своего отца.
«Максим все такой же стройный», «Все еще можете поднять! Скоро не поднимете, большой мальчик стал!», «Ребенок вырос, а Максим возмужал», «А Максим не меняется. Молодец. Гарри растет, красавчик», «Как похожи», – прокомментировали пост подписчики.