Еще больше поседел: Марина Юдашкина в белом платье-футляре и на шпильках предстала с мужем-модельером

Валентин Юдашкин в свои 58 лет продолжает работать. Он не так давно представил новую коллекцию одежды в рамках Недели моды в Москве.

Его пришли поддержать многие артисты: Валерия, Екатерина Стриженова и другие именитые персоны. Примечательно, что рядом с маэстро всегда находится жена Марина, которая во всем его поддерживает.