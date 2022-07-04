Еще больше поседел: Марина Юдашкина в белом платье-футляре и на шпильках предстала с мужем-модельером

Валентин Юдашкин в свои 58 лет продолжает работать. Он не так давно представил новую коллекцию одежды в рамках Недели моды в Москве.
Его пришли поддержать многие артисты: Валерия, Екатерина Стриженова и другие именитые персоны. Примечательно, что рядом с маэстро всегда находится жена Марина, которая во всем его поддерживает.
Обычно именно супруга Юдашкина примеряет наряды, которые он создает. Она также поддерживает домашний очаг. Светская львица любит готовить, ухаживать за огородом, при этом она регулярно появляется на публике в стильных образах.
4 июля Марина поделилась новым фото. Она покрасовалась в белом платье-футляре и черных босоножках на шпильке. Примечательно, что Валентин отказался от головного убора и показал волосы, которые стали пепельными. Он предстал в брюках галифе, рубашке и песочном жакете. По всей видимости, пара решила не просто прогуляться, а выйти в свет.
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
Марина часто удивляет публику своими нарядами.
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Поклонники осыпали жену кутюрье комплиментами.
«Вы прекрасны», «Самая элегантная пара», «Очень изменился Валентин! Волосы прям седые уже», «Какое у вас красивое платье», «Смотритесь роскошно», «Какая вы стройная», «Сложно поверить, что вам 63 года», — стали писать подписчики.