Валерия в черном платье с открытыми плечами и с сумкой-бочонком предстала на показе Юдашкина

Валерия уже давно стала популярной певицей. Она регулярно дает концерты, выступая в самых разных городах страны. Не так давно артистка отпраздновала свое 54-летие.
Она не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом. Более того, жена Иосифа Пригожина зачастую носит короткие платья и молодежные образы.
На минувших выходных состоялось несколько показов в рамках закрытия Недели моды в Москве. Свою коллекцию одежды представил и Валентин Юдашкин. На мероприятии собралось много именитых персон, включая Екатерину Стриженову и Филиппа Киркорова.
Для такого случая Валерия выбрала черное платье с открытыми плечами и акцентом на талии. Свой образ она дополнила туфлями и сумкой-бочонком.
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды
«На показе коллекции Валентина Юдашкина. Вот где настоящий haute-couture. Валечка, конечно, гений», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Валерия получила множество комплиментов.
«Да, он человек от Бога! Красивые у него наряды, Валерия, вы что-нибудь себе присмотрели?», «Вы очень классные, обожаю вас», «Прикольная сумочка, на суповой термос похожа», «Какая вы изящная», «Платье так вам идет», — прокомментировали кадры подписчики.
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