Валерия в черном платье с открытыми плечами и с сумкой-бочонком предстала на показе Юдашкина

Валерия уже давно стала популярной певицей. Она регулярно дает концерты, выступая в самых разных городах страны. Не так давно артистка отпраздновала свое 54-летие.

Она не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом. Более того, жена Иосифа Пригожина зачастую носит короткие платья и молодежные образы.