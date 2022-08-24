«Его похороны – инсценировка»: Разин рассказал, что на самом деле произошло с прахом Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продолжает утверждать, что праха Юрия Шатунова нет на Троекуровском кладбище. В своем аккаунте в соцсети он сделал новое заявление.
«Все, что говорит Кудряшов – это все ложь. Они сожгли Юру, Светлана увезла его прах, но что с этим прахом будет, никто не знает. Тем не менее, факт остается фактом: на Троекуровском кладбище Юры нет. Его похороны - инсценировка, а его адвокат как всегда врет», - написал Разин..
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Напомним, ранее Андрей Разин заявил, что о «Ласковом мае» снимут новый художественный фильм. Первая такая картина вышла на экраны в 2009-м, где Разина сыграл Вячеслав Манучаров.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press