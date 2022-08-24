«Его похороны – инсценировка»: Разин рассказал, что на самом деле произошло с прахом Шатунова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Андрей Разин заявил, что о «Ласковом мае» снимут новый художественный фильм. Первая такая картина вышла на экраны в 2009-м, где Разина сыграл Вячеслав Манучаров.